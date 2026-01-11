“Neskaidri norādījumi var būt nāvējoši.” Atvaļinātais ASV bruņoto spēku ģenerālis par Rietumu izaicinājumiem Ukrainā 0
Atvaļinātais ASV bruņoto spēku ģenerālis Bens Hodžess ir runājis par Rietumu spēkiem Ukrainā, un šo tēmu TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” komentē arī NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Ģenerālis uzsvēris vairākus punktus, kas būtu jāizpilda, lai tiktu galā ar Kremļa organizētām provokācijām. Viņš arī norāda, ka scenārijs par Krievijas gatavību ievērot kādu vienošanos ir nereāls.
Izaicinājumu ir daudz – pat labākajā scenārijā Eiropa saskarsies ar resursu trūkumu. Īpaši svarīga ir ātra lēmumu pieņemšana, jo neskaidri norādījumi var būt nāvējoši. Ne mazāk svarīgi ir, lai karavīriem tiktu sniegtas precīzas norādes par to, kas jādara.
Savukārt vēl aizvien ir aktuāls jautājums, vai britu un franču karavīri iesaistīsies kaujā, ja Krievija pārkāps vienošanos, pat bez tieša uzbrukuma viņu bāzēm.
