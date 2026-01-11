10 ikdienišķi ieradumi, kas klusībā paātrina ādas novecošanos 0
Dažreiz āda izskatās nogurusi, blāva vai kairināta, neskatoties uz labu ādas kopšanas līdzekļu lietošanu. Šādos gadījumos cēlonis var nebūt kosmētikā, bet gan ikdienas ieradumos, kas klusībā kaitē jūsu ādai. Apskatīsim visbiežāk pieļautās kļūdas un to, kā tās labot.
1. Pārmērīga skrubju lietošana
Ādas pīlings ir būtisks, bet ar to nav ieteicams pārspīlēt. Skrubja lietošana vairāk nekā divas reizes nedēļā var sabojāt epidermu, izraisot sausumu un palielinot ādas jutīgumu pret iekaisumiem. Maiga kopšana ir veselīga ādas izskata atslēga.
2. Saules aizsargkrēma trūkums
SPF nav paredzēts tikai pludmalei. Saulainās dienās UV stari pastāvīgi ietekmē ādu, paātrinot grumbu parādīšanos un palielinot ādas slimību risku. Saules aizsargkrēma regulāra lietošana ir svarīga fotonovecošanās novēršanas sastāvdaļa.
3. Augļu un dārzeņu trūkums
Uzturs tieši ietekmē ādas stāvokli. Svaigi augļi un dārzeņi nodrošina vitamīnus, antioksidantus un šķiedrvielas. Liela dārzeņu salātu porcija dienā vai smūtijs brokastīs ir vienkāršs veids, kā saglabāt ādu veselīgu un tvirtu.