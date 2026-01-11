Turpinot migrēnas pacientu stāstu sēriju, publicējam Kaivas vēstuli, meklējot kopīgas atbildes par migrēnu. Kaivai nav migrēnas diagnozes, bet viņas veselības problēmas radījušas aizdomas par iespējamu migrēnu.
“Rakstu, jo man jau vairākas dienas sāp galva, un šīs sāpes mani patiesi biedē. Ne tik daudz pašas sāpes, cik doma par to, ka tā varētu būt migrēna. Jo vairāk par to domāju, jo lielāka trauksme – it kā galva sāpētu ne tikai fiziski, bet arī no bailēm.
Es gribu saprast: kas ir ļaunākais, kas var notikt, ja man diagnosticē migrēnu? Vai tas nozīmē, ka ar šīm sāpēm būs jāsadzīvo visu mūžu? Vai tās var kļūt arvien biežākas, stiprākas, nepanesamākas? Mani biedē doma, ka varētu pienākt diena, kad galvassāpes kontrolēs manu dzīvi – darbu, attiecības, spēju normāli funkcionēt, cik esmu palasījusi internetā, migrēna dažiem teju diktē dzīvi.
Un pats svarīgākais jautājums, ko baidos pat skaļi uzdot: vai migrēna var būt dzīvībai bīstama? Kad galva sāp stipri, parādās slikta dūša, reibonis vai dīvaina sajūta redzē, prātā iešaujas visdrūmākās domas. Vai pastāv risks, ka vienā brīdī šīs sāpes nozīmē ko vairāk nekā “vienkārši” migrēnu?
Man ir bail, jo es vēl nezinu, ar ko man ir darīšana. Bail no diagnozes, bet vēl vairāk – no neziņas. Es gribētu saprast, ko migrēna patiesībā nozīmē cilvēka dzīvē un vai ar to ir iespējams dzīvot droši, nebaidoties katru reizi, kad sāk sāpēt galva,” Kaiva raksta.
“Migrēna netiek uzskatīta par dzīvībai bīstamu, bet tā būtiski pasliktina veselības stāvokli, pašsajūtu un kopējo dzīves kvalitāti.
Migrēns izraisīts insults, jo migrēnai un insultam ir līdzīgi simptomi- krapmji un notirpums vienā ķermaņa pusē un runas traucējumi. Tāpat migrēnas laikā ir traucēta elpošana,jo pacientam ir grūti ievilkt dziļu elpu.
Migrēna ietekmē cilvēka labklājību, jo tā ir uzreiz nespēja parūpēties par sevi, grūtības ievērot higiēnu, uzkopt māju nav spēka, jo galvassāpes ir tik stipras,kad ir grūtības pacelt galvu no spilvena un piecelties no gultas.
Hroniska migrēna var pacientam radīt depresīvas domas, nevēlēšanos komunicēt ar sabiedrību, vēlme izolēties un atteikt ārpusmājas pasākumus, jo nav iespējams tajos ierasties un uzturēties,” atbild Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe.
