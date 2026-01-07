Foto. pexels-saul-siguenza

Te tu vari dzirdēt savu sirdsdarbību un asins plūsmu: kur ir klusākās vietas uz Zemes? 0

LA.LV
15:15, 7. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Nulle decibelu ir noteikti kā cilvēka dzirdes slieksnis jeb klusākā skaņa, ko cilvēks var vispār sadzirdēt. Ir grūti atrast pilnīgi klusu vietu dabā, jo klusums ievērojami mainās tādu faktoru ietekmē kā vējš, savvaļas dzīvnieki, veģetācijas šalkas, cilvēki un virs galvas lidojošas lidmašīnas.

TV24
“Tramps tikko aicināja savus cilvēkus pamest Krieviju, tas norāda, ka, iespējams, viņš gatavojas reālām darbībām,” atklāj Slaidiņš 94
Veselam
Arī maizi?!? Ko ēst, lai nodzīvotu līdz 100 gadiem: uztura speciālisti nosauc 8 ilgmūžības pārtikas produktus
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc romantiskuma: pirmās vietas karaliene – Zivis, bet pēdējā…
Lasīt citas ziņas

Kā raksta IFLScience, labs kandidāts šim pētījumam ir Galeakala krāteris Amerikas Savienotajās Valstīs – tas atrodas 3055 metrus virs Klusā okeāna Austrummaui vulkānā Havaju salās Maui, un tur apkārtējā trokšņa līmenis ir tik zems, ka tas tuvojas cilvēka dzirdes slieksnim, sasniedzot 10 decibelus.

Dziļais krāteris ir pasargāts no vēja, veģetācijas trūkums sausajā ainavā neļauj izplatīties augu šalkšanai, kā arī šeit apmesties dzīvniekiem. Tur patiešām var būt ļoti kluss. Vidējais dabiskā fona trokšņa līmenis dienās tur svārstās no 21 decibeliem attālos rajonos līdz 45 decibeliem gar piekrasti.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kas sagaida Latgales vēstniecību “Gors”? Rinkēvičs nāk klajā ar svarīgu paziņojumu
Aiz dzeloņdrāšu žoga, nost no apdzīvotām vietām: kas notiks Iecavas mežos?
Dons, “Prāta Vētra”, “Sudden Lights”! Noskaidrotas “Muzikālās bankas 2025” fināldziesmas

Lai gan trokšņa līmenis mainās, tur vienalga ir ļoti kluss: krātera apmeklētāji apgalvo, ka var dzirdēt pat savu sirdsdarbību.

Klusākā vieta uz Zemes, ko radījis cilvēks

Taču klusākajā vietā uz Zemes, kas īpaši projektēta, lai nodrošinātu zemu trokšņa līmeni, apkārtējā trokšņa līmenis ir mīnus 24,9 decibeli.

Bezečas testa kamera Orfīldas laboratorijās Mineapolē, Minesotas štatā, ir nosaukta par klusāko vietu uz Zemes. Savas pastāvēšanas laikā tā šo titulu ir ieguvusi trīs reizes.

Atskaņas ziņā neitrālā kamera tiek definēta kā telpa ar augstu skaņas absorbcijas līmeni — 99,99 % skaņas.

Interesanti, ka pēc tam, kad Orfīlda laboratorija 1997. gadā saņēma sākotnējo akreditāciju, tā iesniedza Ginesa pasaules rekordu pieteikumu par zemāko skaņas līmeni kamerā, kā rezultātā tika uzstādīti trīs Ginesa pasaules rekordi kā “klusākā vieta uz Zemes” (2004., 2012., 2021. gadā). Kopš tā laika laboratorija ir darbojusies kā testēšanas centrs un galamērķis apmeklētājiem, kurus interesē sensoriskā deprivācija.

Šī klusuma istaba ir izstrādāta tā, lai pēc iespējas vairāk absorbētu skaņu. Stikla šķiedras un putuplasta ķīļi tiek izmantoti, lai izkliedētu skaņas enerģiju un novērstu skaņu viļņus. Turklāt kamera ir veidota uz vibrācijas slāpētājiem, lai samazinātu skaņas iekļūšanu no ārpuses.

Ap šo kameru klīst daudzas nepamatotas leģendas. Piemēram, tiek apgalvots, ka neviens nekad nav “izdzīvojis”, atrodoties tajā ilgāk par 45 minūtēm. Lai gan šīs baumas nav patiesas, tās joprojām var būt satraucošas. Apmeklētāji ir ziņojuši par sliktu dūšu un dezorientāciju, dzirdot asinis plūstam pa vēnām un artērijām un pat dzirdot sevi mirkšķinām.

Kā izklausās “negatīva skaņa”?

Interesanti, ka skaņa nevar būt negatīva, bet decibeli, skaņas mērvienība, gan var. Nacionālais kurluma un citu komunikācijas traucējumu institūts skaidro: “Decibeli atšķiras no citām izplatītām mērīšanas skalām. Lai gan daudzi standarta mērinstrumenti, piemēram, lineāli, ir lineāri, decibelu skala ir logaritmiska. Šī skala labāk atspoguļo to, kā mūsu ausis uztver skaņas intensitātes izmaiņas.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Austrālijā tā mēdz būt apgriezta kājām gaisā: kāpēc pasaules karte dažādās valstīs izskatās atšķirīgi? Kura no tām ir patiesa?
Veselam
Daudz strādā pie datora? Šis vienkāršais 20 sekunžu triks palīdzēs mazināt acu saspringumu un nogurumu
Vai zināji, ka lidmašīnas kapteinim un otrajam pilotam lidojuma laikā vienmēr tiek pasniegtas atšķirīgas maltītes? Lūk, kāpēc
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.