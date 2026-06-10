Ilustratīvs foto. Ielu remontdarbi Rīgā.
Ilustratīvs foto. Ielu remontdarbi Rīgā.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Teorētiski par šādu summu bedrēm vairs nevajadzētu būt: Rīga ieguldīs miljonus Flotes ielas pārbūvē 0

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LETA
15:28, 10. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Rīgas dome atbalstījusi ieceri par nepilniem 3,9 miljoniem eiro pārbūvēt Flotes ielu. Projekta gaitā paredzēts ne tikai sakārtot brauktuvi, bet arī izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, uzlabot satiksmes organizāciju un nodrošināt ērtāku piekļuvi ostas teritorijai, uzņēmumiem un Latvijas Jūras akadēmijai.

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Projekta mērķis ir pārbūvēt Flotes ielu posmā no Parādes ielas līdz strupceļam pie ēkas Flotes ielā 14, izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, uzlabot satiksmes organizāciju un nodrošināt ērtāku piekļuvi ostas teritorijai, uzņēmējdarbības objektiem un Latvijas Jūras akadēmijai.

Projekta īstenošana palīdzēs novērst regulāru ielas applūšanu spēcīgu nokrišņu laikā un uzlabos satiksmes drošību šajā teritorijā.
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Projektā paredzēts veikt ielas pārbūvi aptuveni 1,5 kilometru garumā, izbūvēt vairāk nekā 2,6 kilometrus lietus ūdens kanalizācijas tīklu un vairāk nekā 3 kilometrus ūdensapgādes tīklu, kuru izbūve tiks veikta par privāta investora līdzekļiem un nodrošinās iespēju Rīgas ostas pārvaldes teritorijā izbūvēt dzeramā ūdens eksporta terminālu.

Flotes ielā plānots izbūvēt trīs braukšanas joslas, rotācijas apli kravas transporta apgriešanās nodrošināšanai, gājēju ietves, apvienotu gājēju un velobraucēju ceļu, jaunas autostāvvietas un modernu ielu apgaismojumu.

Projekta īstenošanai nepieciešamās kopējās attiecināmās izmaksas plānotas līdz 3 886 654 eiro. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums paredzēts līdz 3 303 655 eiro, savukārt Rīgas pašvaldības līdzfinansējums – līdz 582 999 eiro.

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