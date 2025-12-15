Tiesvedība beigusies: Magonim par kukuļošanu piespriests cietumsods, bet sabiedrotajam Osinovskam – naudas sods 9
Rīgas apgabaltiesa, pretēji pirmās instances tiesai, VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) bijušo valdes priekšsēdētāju Uģi Magoni un Igaunijas uzņēmēju Oļegu Osinovsku atzina par vainīgiem kukuļdošanas krimināllietā, Magonim piespriežot divarpus gadu cietumsodu, bet Osinovskim – 151 700 eiro naudas sodu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.
Apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā, atcēla Vidzemes rajona tiesas 2021. gada 21. janvāra attaisnojošo spriedumu. Apelācijas tiesa atzina, ka prokurora apelācijas instances tiesā uzturētā apsūdzība ir pamatota un ka Magoņa no Osinovska pieņemtā nauda ir bijusi kukulis.
Apelācijas instances tiesa lēma Magonim un Osinovskim piespriest ar brīvības atņemšanu saistītos sodus – Magonim trīs gadu, bet Osinovskim – divu gadu un desmit mēnešu cietumsodu, tomēr tiesa lēmumu mīkstināja, jo atzina, ka kriminālprocesā nav tikušas ievērotas Magoņa un Osinovska tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā.
Ņemot vērā šo apstākli, tiesa Magonim mīkstināja piespriesto brīvības atņemšanas sodu uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem, savukārt Osinovskim noteica vieglāku soda veidu – naudas sodu.
Tiesa Magonim noteica arī daļēju mantas konfiskāciju, konfiscējot “Mercedes Benz” auto, vairāk nekā 800 000 eiro un trīs rokas pulksteņus. Savukārt Osinovskim tiesa kā piesprieda papildsodu noteica aizliegumu piedalīties valsts un pašvaldību un to uzņēmumu rīkotajos publiskajos iepirkumos jebkādā statusā uz trim gadiem.
Pilns apelācijas instances tiesas spriedums ar izvērstu motīvu daļu vēl tiks gatavots, bet pēc tam to varēs pārsūdzēt Augstākajā tiesā.
Jau vēstīts, ka Vidzemes rajona tiesa 2021. gadā abus apsūdzētos pilnībā attaisnoja, taču prokuratūra par šo spriedumu iesniedza apelācijas protestu. Pirmās instances tiesa tika konstatējusi, ka pusmiljons eiro Magonim ir ticis dots, taču neesot pierādīts, ka tas ir kukulis. Līdzīgu pozīciju uzturēja arī abi apsūdzētie.
Prokurore Edīte Jansone ir apmierināta ar notiesājošu spriedumu, taču par piespriestā soda apmēru varēs sniegt viedokli, kad būs pieejams pilns spriedums un tiesas motivācija, aģentūrai LETA teica prokuratūrā.
Lietu pirmajā instancē izskatīja tiesnesis Kārlis Jansons, kurš skaidrojumos pēc sprieduma nolasīšanas uzstāja, ka Magoņa kompetencē nebija nodarboties ar lokomotīvju iepirkšanu, jo šim nolūkam pastāvēja “LDz” meitasuzņēmums “LDz ritošā sastāva serviss”, kas pats labi ticis galā ar četru lokomotīvju iepirkumu arī bez Magoņa iesaistīšanās.
Magoņa aktivitātes “Krievijas dzelzceļā” nekādā veidā neesot bijušas saistītas ar viņa dienesta pienākumiem, vērtēja tiesnesis. Osinovskis esot devis naudu Magonim kā privātpersonai par viņa interešu lobēšanu “Krievijas dzelzceļā”. Līdz ar to netika konstatēts nozieguma sastāvs nevienam no abiem apsūdzētajiem inkriminētajiem noziegumiem, bija pārliecināts pirmās instances tiesnesis.
Ņemot vērā minēto, Jansons uzskatīja, ka prokuratūra nav savākusi pietiekamu daudzumu pierādījumu izvirzītajās apsūdzībās.
Apsūdzības pamatā Magonim ir divu darbību kopums, proti, prokuratūra uzskata, ka viņam 2015. gada vasarā nodota nauda, lai sekmētu, ka “LDz” meitas sabiedrība SIA “LDz ritošā sastāva serviss” iepirktu no uzņēmējam Osinovskim piederošās AS “Skinest Rail” četras dīzeļlokomotīves.
Tāpat prokuratūra uzskata, ka Magonis apsolījis tikties ar toreizējo “Krievijas dzelzceļa” prezidentu Vladimiru Jakuņinu un panākt labvēlīga lēmuma pieņemšanu Osinovska interesēs, proti, lai Krievijas lokomotīves tiktu remontētas Daugavpils rūpnīcā. Kopējā kukuļa summa bijusi aptuveni pusmiljons eiro, uzskata prokuratūra.
Paši apsūdzētie apsūdzības neatzina. Igaunijas miljonārs Osinovskis vainu viņam inkriminētajā korupcijas noziegumā neatzina, lai gan nenoliedza, ka devis naudu Magonim, bet uzstāja, ka tā ir bijusi domāta citam mērķim, nevis bija kukulis.
Pirmās instances tiesā prokuratūra bija lūgusi tiesu abiem apsūdzētajiem piemērot četrus gadus ilgus cietumsodus. Tāpat prokuratūra lūdza atzīt 499 500 eiro, kas tika konfiscēti, abus aizturot, par noziedzīgi iegūtu mantu un konfiscēt valsts labā.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Magoni aizturēja 2015. gada 6. augustā.