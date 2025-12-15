VIDEO. “Kaķim savs Bembijs!” Soctīklotāji sajūsmā par neparastu tandēmu, kas novērots kādas sievietes pagalmā 0

19:29, 15. decembris 2025
Sociālajā tīklā “Facebook” popularitāti guvis kāds īpaši mīļš video, kur redzams piesnidzis pagalms un neparasti miermīlīga aina — stirna un kaķis, kas it kā iepazīstas vai turpina senāku draudzību.

Video autore Elita Osīte stāsta, ka meža viesi viņas mājas pagalmā esot ierasta parādība, un šis apciemojums viņu nevis satraucis, bet gan uzjautrinājis.

“Reizēm par šādiem apciemojumiem esmu ‘cepusies’, bet tagad — kā ir, tā ir,” saka video autore. “Cilvēki arvien vairāk aizņem viņu mājas. Kur lai šie dabas radījumi liekas? Man šķiet, ka senāku māju dārzos viņi ciemojas biežāk. Mums meža draugi vienmēr ir bijuši.”

Viņa atceras arī bērnību: “Vectēvs reiz no blakus dārza dzina ārā milzīgu alni!” Savukārt video redzamais kaķis nemaz neesot viņas ģimenes mīlulis — “mūsu Ūsiņš visu vēro no loga”.

“Ai, kā ir tā ir, un kaut šī būtu lielākā skāde dzīvē! Mani šis, kārtējais apciemojums uzjautrināja.” piebilst viņa.

Arī citi soctīklotāji ir sajūsmā par redzēto:

“Kaķim savs personificētais Bembijs! National Geographic aiz loga!”

“Tik mīļš video! Paldies par pozitīvām emocijām — jūs dzīvojat kā pasakā.”

“Viņa uzskata, ka rozes nav pietiekami zemu apgrieztas, jāpielīdzina!”

“Burvīgi, ka blakus var pastāvēt kaķis un stirniņa, kas dzīvo mežā. Dabā visi cits citu ciena — mums ir ko mācīties.”

“Paldies par video! Man arī dārzā nāk stirnas, bet viņas kā ierauga cilvēku, tā bēg. Grūti noķert tādu mirkli.”

“Ēst no eko dobes ir bauda. Tiem abiem izskatās pēc jaunas draudzības sākuma.”

