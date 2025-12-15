“Tēvam šis pēdējais mēnesis bija ļoti smags” – mūžībā devies populārās šlāgergrupas “Zeļļi” saksofonists Aigars Čudars 0
Svētdien, 14. decembrī, Trešajā adventē, aizsaulē devies populārās latviešu šlāgergrupas “Zeļļi” saksofonists un skolotājs Aigars Čudars, par ko sociālajos tīklos informējis viņa dēls Jānis Čudars.
Jānis raksta: “Ar dziļākajām bēdām sirdī paziņoju, ka Aigars Čudars devies mūžībā 14. decembra vakarā, trešajā adventē. Ir grūti atrast pareizos vārdus šai situācijai. Un tā jau ir – īsto vārdu nav.
Tēvam šis pēdējais mēnesis bija ļoti smags, un beidzot viņš ir mierā. Viņš līdz savai pēdējai stundai bija mīlēts dēls, brālis, tēvs, vīrs, draugs un skolotājs.
Atvadīšanās notiks šo sestdien (20.12.2025), Rīgas krematorijā (Varoņu iela 3A) plkst. 11.00. Visi draugi, kolēģi un audzēkņi ir laipni aicināti.”
Izsakām līdzjūtību Aigara tuviniekiem!