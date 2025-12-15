FOTO: Ekrānšāviņš

“Tēvam šis pēdējais mēnesis bija ļoti smags” – mūžībā devies populārās šlāgergrupas “Zeļļi” saksofonists Aigars Čudars 0

LA.LV
18:23, 15. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Svētdien, 14. decembrī, Trešajā adventē, aizsaulē devies populārās latviešu šlāgergrupas “Zeļļi” saksofonists un skolotājs Aigars Čudars, par ko sociālajos tīklos informējis viņa dēls Jānis Čudars.

RAKSTA REDAKTORS
“Jūs tur tajā valdībā esat nojūgušies?” Valdība par tautas naudu reklamē sevi komercmedijos 19
“Es eju pensijā!” Vīrietis nopērk lietotu jaku un paliek bez vārdiem par to, ko atradis tās kabatā
Veselam
Antivakseri tagad dziļi nožēlo?! Pētījumā atklāta sensacionāla informācija par Covid-19 vakcīnām 8
Lasīt citas ziņas

Jānis raksta: “Ar dziļākajām bēdām sirdī paziņoju, ka Aigars Čudars devies mūžībā 14. decembra vakarā, trešajā adventē. Ir grūti atrast pareizos vārdus šai situācijai. Un tā jau ir – īsto vārdu nav.

Tēvam šis pēdējais mēnesis bija ļoti smags, un beidzot viņš ir mierā. Viņš līdz savai pēdējai stundai bija mīlēts dēls, brālis, tēvs, vīrs, draugs un skolotājs.

CITI ŠOBRĪD LASA
Receptes
Ātri pagatavojami, bet garšīgi! Spinātu un sarkanās paprikas salāti
VIDEO. Cīņa par izdzīvošanu 4500 metru augstumā: rezerves izpletnis sapinas ap lidmašīnas asti, taču izpletņlēcējs brīnumainā kārtā izglābjas
Sācies dzeršanas laiks, un visa flote ir norakstīta: propagandisti asi reaģē uz vēsturisko Ukrainas triecienu pa Krievijas zemūdeni

Atvadīšanās notiks šo sestdien (20.12.2025), Rīgas krematorijā (Varoņu iela 3A) plkst. 11.00. Visi draugi, kolēģi un audzēkņi ir laipni aicināti.”

Izsakām līdzjūtību Aigara tuviniekiem!

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.