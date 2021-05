Foto: Shutterstock

Tev bija šodienai kādi plāni? Aizmirsti par tiem! Horoskopi 8.maijam Ieteikt







Auns

Šo dienu vēlams pavadīt lieliskā kompānijā. Šī diena būs tāda, par kuru tev būs siltas atmiņas.

Vērsis

Tevi gaida visai aizraujošs vakars, sagatavojies tam! Kas gan tevi šodien gaidīs – tas būs kaut kas varens un priecīgs!

Dvīņi

Tu šodien sasniegsi lielu veiksmi, ja vien tu rīkosies piesardzīgi un nestāstīsi pirms tam par saviem plāniem. Paziņojot savus plānus, tu riskē tos “noraut” pirms tie vispār ir sākušies.

Vēzis

Pārāk objektīva attieksme pret apkārtējo pasauli tevi var paralizēt. Tev nepieciešams mazliet kritiskāk izturēties pret tiem, kas no tevis kaut ko jautā un prasa.

Lauva

Tev būs nepieciešama uzmanība no citiem cilvēkiem, kā arī atbalstu. Bet, ja tu vēlies to iegūt, nekautrējies to arī palūgt.

Jaunava

Tev šodien vajadzētu saprast, ka sīkumi ikdienā nozīmē ļoti daudz. No sīkumiem veidojas kopums un tieši tas tev ir jāsaprot.

Svari

Pamēģini atslābināties un gūt prieku no tām lietām, kas tev patīk. Šodien gaidāmas arī kaut kādas pārmaiņas tavā privātajā dzīvē.

Skorpions

Maini savu attieksmi pret problēmu, ja nevari mainīt pašu problēmu. Šis teiciens šodien tavā dzīvē būs ļoti patiess.

Strēlnieks

Rīkojies tā, kā ir ērti tev, viss pārējais pagaidīs! Kāds, iespējams, var par to apvainoties, bet kas par to. Ir dienas, kad ir jādomā par sevi un šodien tā ir tāda diena.

Mežāzis

Tev vajadzētu izrādīt maigumu un gatavību izrādīt kādam līdzjūtību un atbalstu. Pastāv ļoti liela iespēja, ka šodien tas no tevis tiks gaidīts.

Ūdensvīrs

Tu, iespējams, būsi spiests “samaksāt” par savu neuzmanību. Iespējams, ka šī samaksa būs daudz lielāka, nekā tu vari iedomāties. Tāpēc centies būt uzmanīgs un kļūdas nepieļaut.

Zivis

Tev bija šodienai kādi plāni? Aizmirsti par tiem! Tev nekas nesanāks tā, kā plānots. Pilnīgi viss noritēs citādi!