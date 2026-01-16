Šefpavārs atzīst, ka atliek tikai lūgt Dievu: Ja igauņi to izdarīs, tad mūsējie arī, bet kāpēc nevaram būt pirmie? 0
Ģeopolitiskās situācijas dēļ daudz tūristu nevēlas braukt uz Latviju, jo šķiet, ka mēs tiešām tūliņ sāksim karot. Milzīgais īpatsvars tūristu, kas mums bija no Krievijas un Baltkrievijas, arī aizslēdzies vispār nost. Šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Endijs Bērziņš, šefpavārs, “Vairāk Saules” līdzīpašnieks.
“Viņu bija daudz, viņiem bija lieli rēķini, viņi tiešām brauca atpūsties, tērēties, viņiem likās, ka pie mums viss ir ļoti lēti,” par aizgājušajiem laikiem atgādina Bērziņš, turpinot, ka šā brīža situācija vairs ne tuvu nav tik iedvesmojoša, norādot uz citām valstīm, kas ir ļoti pretimnākošas ēdināšanas un tūrisma nozarei.
Runājot par PVN likmi, viņš saka: “Mēs runājam joprojām, ka mums tas nav vajadzīgs. Bet, ja to pieņems igauņi, tad mēs noteikti to izdarīsim. Ja igauņi samazinās PVN, tad mūsējie arī pateiks – jā, bet kāpēc mēs nevarētu būt pirmie?”
