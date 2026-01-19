Nenokavē – uz izķeršanu! Atvērtas rezervācijas pirmajām viesnīcu istabām uz Mēness 0
Bagāti piedzīvojumu meklētāji jau tagad var rezervēt nākotnes atvaļinājumu uz Mēness. Kalifornijas jaunuzņēmums Galactic Resource Utilization Space (GRU) paziņojis, ka līdz 2032. gadam plāno atvērt viesnīcu uz Zemes pavadoņa.
Lai kļūtu par vienu no pirmajiem viesiem, interesentiem būs jāiemaksā 1 miljons ASV dolāru. Uzņēmums apgalvo, ka
GRU dibinātāja, Kalifornijas Universitātes Bērklijā absolvente Skailere Čana, 12. janvārī atklāja viesnīcas rezervēšanas vietni un publiskoja arī pirmās arhitektūras detaļas, raksta vietne Space.
Uzņēmums norāda, ka, lai ievērotu ambiciozo grafiku, tiks izmantota patentēta modulāra būvniecības sistēma, kā arī automatizēts process, kas ļaus Mēness augsni pārveidot izturīgās konstrukcijās.
Paredzams, ka pirmie viesi būs cilvēki, kuri jau piedalījušies komerciālos kosmosa lidojumos, kā arī turīgi jaunlaulātie, kas meklē neparastu “kosmosa” medusmēnesi. GRU uzskata, ka
kā uzņēmums to raksturo, ātrāko ceļu cilvēcei uz starpplanētu nākotni. “Mēs dzīvojam lūzuma punktā, kur savas dzīves laikā varam patiesi kļūt par starpplanētu sugu,” norāda Čana.
Viņa uzskata, ka veiksmīga projekta gadījumā nākotnē uz Mēness un Marsa varētu piedzimt miljardiem cilvēku, kuriem būtu iespēja redzēt un piedzīvot šo planētu dzīvības un vides skaistumu. Viņa arī norādījusi, ka uzņēmumam izdevies piesaistīt finansējumu no investoriem, kas saistīti ar SpaceX un aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumu Anduril.
Rakstā minēts, ka pastāvīgas bāzes izveide uz Mēness iekļaujas plašākā ASV vīzijā par klātbūtnes paplašināšanu kosmosā, ko veicina jaunais NASA administrators Džareds Aizekmens ar prezidenta Donalda Trampa atbalstu.
Čana cer, ka GRU varēs piedalīties šo plānu īstenošanā. Uzņēmums publicējis arī analītisku dokumentu, kurā izklāstīta stratēģija cilvēces klātbūtnes pakāpeniskai paplašināšanai uz Mēness – sākot ar elitāru viesnīcu un nākotnē virzoties uz plašāku apmetni.