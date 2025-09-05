#Negodīgas algas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
FOTO: Zvērināta advokāte, RSU Asoc. prof. Karīna Palkova

Tiesībsarga amata kandidāte nopeļ priekšgājēja Jansona atstāto: Tiesībsarga biroja darbā trūkst fokusa 0

LETA
9:18, 5. septembris 2025
Viedokļi

Šobrīd Tiesībsarga biroja darbā ir ļoti daudz virzienu, bet trūkst fokusa, šādu viedokli piektdien intervijā LTV “Rīta panorāmai” pauda tiesībsarga amata kandidāte Karina Palkova.

RAKSTA REDAKTORS
Palkovas prioritātes, nonākot amatā, būšot bērnu tiesības visās to izpausmēs, vardarbības izskaušana, digitālo tehnoloģiju ietekme un sociālie jautājumi.

Amata kandidāte pieļauj, ka Tiesībsarga birojā var būt nepieciešamas strukturālas pārmaiņas, lai padarītu tā darbu efektīvāku, tostarp sekotu kopējam valsts pārvaldes uzstādījumam par izdevumu optimizēšanu.

TV24
TV24
Kā ziņots, koalīciju veidojošās partijas sadarbības sanāksmē vienojušās tiesībsarga amatam virzīt Palkovu. Palkova ir zvērināta advokāte, kura specializējas medicīnas tiesībās. Viņa ir arī RSU Sociālo zinātņu fakultātes dekāne un vadošā pētniece. Palkova strādā arī kā veselības ministra ārštata padomniece ārstu un pacientu tiesību jautājumos.

Palkovas apstiprināšanu tiesībsarga amatā pašlaik sola atbalstīt koalīciju veidojošās partijas un arī opozīcijā esošais “Apvienotais saraksts”, līdz ar to Palkovai vajadzētu savākt stabilu balsu vairākumu, lai tiktu apstiprināta amatā.

Viedoklis
