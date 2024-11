SPECIĀLIZLAIDUMS. Aktuālais par kadardarbību Ukrainā Ieteikt







Ukraina nelūgs sabiedrotajiem sūtīt savu kontingentu uz fronti pēc Ziemeļkorejas karavīru pievienošanās Krievijas armijai karā Ukrainā, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka šāds lūgums būtu bīstams un apdraudētu esošo atbalstu Ukrainai.

Reklāma Reklāma

“Es zinu, cik skeptiski visi to vērtē un cik piesardzīgi ir, un mēs nekad neesam šo ideju virzījuši un nekad neesam par to detalizēti runājuši. Es gribu teikt, ka tas ir ļoti, ļoti bīstami, ja nav šāda lēmuma no līderu un sabiedrības puses,” intervijā Ziemeļvalstu medijiem trešdien sacīja Zelenskis. Viņš uzsvēra, ka “ir ļoti bīstami par to runāt, jo var zaudēt visu pārējo atbalstu”.

“Tāpēc mēs to nekad nedrīkstam pieminēt. Pretējā gadījumā tas var sagraut visu pārējo atbalstu, un mēs nevaram riskēt zaudēt atbalstu, kas mums jau ir,” uzsvēra Ukrainas prezidents.