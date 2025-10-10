TIEŠRAIDE. Drošības un ārpolitikas forums “Rīgas konference 2025” 0
No 2025. gada 9. līdz 11. oktobrim Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notiks ikgadējais Ziemeļvalstu reģiona lielākais drošības un ārpolitikas forums “Rīgas konference 2025”. Šogad tās uzmanības centrā būs NATO nākotne un atbildību sadale starp Eiropu un ASV, kolektīvās aizsardzības nostiprināšana jaunu draudu priekšā, Ukrainas ilgtermiņa drošība un Krievijas ierobežošana, kā arī Eiropas aizsardzības stiprināšana ar stratēģisko investīciju palīdzību.
“Rīgas konference šogad izgaismos jautājumus, kas noteiks mūsu drošības vidi nākamajās desmitgadēs. Tā nav tikai ikgadēja tikšanās – tā ir vieta, kur tiek risinātas problēmsituācijas, formulētas idejas un stiprinātas transatlantiskās partnerības, kas ietekmē sabiedroto politiskos un militāros lēmumus. Latvijai un Baltijas valstīm šī ir iespēja ne tikai piedalīties diskusijās, bet arī aktīvi virzīt starptautisko dienaskārtību, apliecinot mūsu reģiona nozīmi globālās drošības stiprināšanā,” uzsver Jānis Karlsbergs, Latvijas Transatlantiskās Organizācijas valdes priekšsēdētājs.
Šī gada virstēma ir “Vienotība, drošība un noturība sadrumstalotā pasaulē”. Par sabiedroto atbalsta mehānismiem Ukrainai un tās ilgtermiņa drošību spriedīs Ukrainas pārstāvis Eiropas Savienībā Vsevolods Šensovs un Eiropas Ārējās darbības dienesta vadītājs Eiropā un Centrālāzijas ģenerāldirektors Mati Māsikas, akcentējot gan praktiskās palīdzības nozīmi, gan sabiedroto politisko vienotību. Savukārt Baltijas jūras reģiona drošībai veltītajā diskusijā piedalīsies Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahkna, bijušais Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis un NATO juridiskais padomnieks Džons Svords, kuri analizēs Baltijas reģiona aizsardzības izaicinājumus un sadarbības stiprināšanas iespējas ar sabiedrotajiem.
Viens no šī gada jaunumiem ir īpašs pasākums uzņēmējiem “Bizness, drošība un noturība nenoteiktības laikmetā”, kas notiks 8. oktobrī. Tajā uzņēmēji, politikas veidotāji un starptautiskie eksperti diskutēs par krīžu vadību, pielāgošanos un attīstību ģeopolitisko un ekonomisko izaicinājumu laikā, kā arī par privātā sektora nozīmi valsts un reģiona drošības stiprināšanā.
Konferences ietvaros tiks atklāta fotoizstāde “Iekšējais karavīrs”, kas aicina ieraudzīt karavīru kā cilvēku ar savu iekšējo spēku, drosmi un gatavību stāvēt par svarīgo. Fotogrāfiju cikls aizved skatītāju uz Alūksnes kājinieku skolas vasaras apmācību laukumiem, kur trīs nedēļu laikā 150 Latvijas pilsoņu – skolotāji, studenti, politiķi, mākslinieki, mediķi un citi – atstāj savu ikdienu, uzvelk formas tērpu un kļūst par vienotu vienību. Šajās fotogrāfijās atklājas disciplīna, izturība un vienotība, bet reizē arī katrā no mums mītošais “iekšējais karavīrs”, kas palīdz pārvarēt šaubas un saglabāt spēku būt gataviem aizstāvēt savu valsti.
Kopš 2006. gada Rīgas konference ir viena no svarīgākajām diskusiju platformām par drošību un ārpolitiku Ziemeļeiropā. Plānots, ka konferencē piedalīsies vairāk nekā 500 dalībnieku no vairāk nekā 45 valstīm. Pasākums notiks klātienē un tiešraidē. Pasākumu varēs skatīties vietnē www.rigaconference.lv un to pārraidīs Latvijas un starptautiskie informatīvie partneri. Konference būs vērojama arī sociālo mediju platformās “Facebook”, “YouTube” un citviet.
Rīgas konferenci kopīgi organizē Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO), Latvijas Republikas Ārlietu ministrija un Aizsardzības ministrija, cieši sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un Konrāda Adenauera fondu. Konferenci atbalsta Zviedrijas vēstniecība Latvijā, Francijas vēstniecība Latvijā, Spānijas vēstniecība Latvijā, Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Latvijā, Nīderlandes vēstniecība Latvijā, Turcijas vēstniecība Latvijā, Izraēlas vēstniecība Latvijā un Kanādas vēstniecība Latvijā.
#RigaConf2025 pilna programma ir pieejama šeit: https://rigaconference.lv/agenda/
Blakus pasākumu programma pieejama šeit: https://rigaconference.lv/agenda/