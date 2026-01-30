FOTO: ekrānuzņēmums / “Instagram”

Mirusi leģendārā aktrise Ketrina O’Hara, kura piedalījusies filmā “Viens pats mājās” 0

21:33, 30. janvāris 2026
Mirusi leģendārā Holivudas aktrise Ketrina O’Hara, kas pazīstama ar lomām seriālos “Viens pats mājās”, “Schitt’s Creek” un “Winners of the Show”.

71 gadu vecā aktrise nomira piektdien, un nāves cēlonis joprojām nav zināms. Ārzemju mediju sniegtā informācija apstiprina, ka aktrise mirusi savās mājās.

Ketrina O’Hara plašāk pazīstama ar Makolija Kalkina mātes atveidošanu pirmajās divās filmas “Viens pats mājās” daļās, kā arī ar Moiras Rouzas lomu seriālā “Schitt’s Creek”, kurā viņa piedalījās 80 sērijās.

Viņas ievērojamāko darbu vidū ir arī vairākas pseidodokumentālfilmas, tostarp “Waiting for Guffman” un “A Mighty Wind”, kā arī kulta filma “Beetlejuice” un tās turpinājumi.

Ketrinas jaunākā loma bija Apple TV+ seriālā “The Studio”, par kuru viņa saņēma “Emmy” balvas nomināciju.

2020. gadā Ketrina O’Hara ieguva “Emmy” balvu par darbu seriālā “Schitt’s Creek”. Tā bija viņas otrā uzvara šajā prestižajā balvā — pirmo “Emmy” viņa saņēma jau 1982. gadā par ieguldījumu komēdiju seriāla “SCTV Network 90” scenārija veidošanā.

Ketrina ir dzimusi un augusi Toronto, sestā no septiņiem bērniem. Viņa satika savu vīru, scenogrāfu Bo Velču , 1988. gada filmas “Beetlejuice” uzņemšanas laukumā. Viņi apprecējās 1992. gadā, un viņiem ir divi dēli, Metjū un Lūks.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

