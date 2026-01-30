Zināms, kas notiks ar sprādzienā cietušo ēku Bauskas ielā – iesaistīsies arī Rīgas pašvaldība 1
Pamatojoties uz sertificēta būveksperta atzinumu, sprādzienā cietusī dzīvojamā ēka Bauskas ielā Rīgā ir tehniski atjaunojama, un pašvaldība sniegs atbalstu dzīvokļu īpašniekiem, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.
Lēmums par ēkas atjaunošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopībai, kurā ir 74 dzīvokļu īpašnieki. Rīgas pašvaldībai attiecīgajā ēkā pieder četri dzīvokļi, un tai ir četru dzīvokļu īpašnieku balsstiesības.
Pašvaldība var piedalīties ēkas atjaunošanas finansēšanā atbilstoši savai īpašuma daļai, tāpat kā pārējie dzīvokļu īpašnieki.
Lai Valsts policija varētu iekļūt ēkā un sākt sprādziena izmeklēšanu, pašvaldība par saviem līdzekļiem – vairākiem desmitiem tūkstošu eiro – plāno demontēt atsevišķus bojātos un nedrošos ēkas paneļus un konstrukcijas. Domē norāda, ka tie ir ārkārtas pasākumi, kas nepieciešami drošības uzlabošanai.
Pēc demontāžas un nostiprināšanas darbiem, kas varētu ilgt vairākas nedēļas, ēkā vispirms ieradīsies policijas pārstāvji, lai veiktu nepieciešamās procesuālās darbības sprādziena izmeklēšanas gaitā. Pēc tam iedzīvotājiem tiks nodrošināta iespēja iekļūt savos dzīvokļos un paņemt personīgās mantas, ievērojot drošības prasības, skaidroja pašvaldībā.
Savukārt pēc tam varēs veikt ēkas konservāciju un izstrādāt atjaunošanas projektu. Ēku varēs ekspluatēt tikai pēc attiecīga Pilsētas attīstības departamenta atzinuma.
Rīgas pašvaldības Mājokļu un vides departaments jau pieņem pieteikumus pabalstam dzīvokļu atjaunošanai.
Pēc 2. janvārī notikušā sprādziena pašvaldība iedzīvotājiem nodrošināja dažādu palīdzību – sākotnējo izmitināšanu viesnīcā vairāk nekā 20 cilvēkiem, bet pēc tam pagaidu dzīvojamās telpās.
Jau ziņots, ka sprādziens piecstāvu dzīvojamā mājā notika nelegāli bojāta gāzes vada dēļ. Tā rezultātā sagruva ēkas augšējie stāvi un jumts, no mājas tika evakuēti iedzīvotāji, no kuriem vairāki bija guvuši traumas, bet divi gāja bojā.