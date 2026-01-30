VIDEO. Sals nežēlo: glābēji palīdz izglābt pie ledus piesaluša gulbja dzīvību, taču ne visi putni izdzīvo 0

23:03, 30. janvāris 2026
Spēcīgajam salam pieņemoties spēkā, Rīgā, Bolderājā, vietējie iedzīvotāji kļuvuši par aculieciniekiem emocionālai gulbja glābšanas operācijai. Sociālajā tīklā “Facebook” ar video un fotogrāfijām notikumā dalījusies Ludmila Promohova, kura arī pastāstījusi par piedzīvoto.

Kā vēsta ieraksts, glābēji steidzās palīgā jaunam gulbim, kurš bija piesalis pie ledus un saviem spēkiem vairs nespēja atbrīvoties. Operācija noritējusi veiksmīgi – putnu izdevies atbrīvot un tas nodots dzīvnieku glābšanas organizācijas “Drauga Spārns” aprūpē.

“Paldies glābējiem! Jūs esat lieli malači!” – ar pateicības vārdiem ierakstā dalās notikuma aculieciniece, uzsverot glābēju profesionalitāti un atsaucību.

Turpat netālu manītas pēdas, kas liecina par vēl vienu pie ledus piesalušu putnu, kuru diemžēl vairs nebija iespējams glābt.

Speciālisti aicina iedzīvotājus ziemas laikā būt vērīgiem un, pamanot putnus, kas ilgstoši nekustīgi atrodas uz ledus vai izskatās bezspēcīgi, nekavējoties ziņot glābšanas dienestiem vai dzīvnieku aizsardzības organizācijām. Savlaicīga rīcība var izglābt dzīvību.

Tēmas
