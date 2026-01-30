Ne visur der izmantot mākslīgo intelektu! Tiesa anulē laulības apliecību saistībā ar ChatGPT izveidoto ceremonijas runu 0
Nīderlandes pilsētā Zvolle tiesa bija spiesta anulēt laulības apliecību pārim, kuru salaulāja, izmantojot runu, ko sagatavoja mākslīgā intelekta rīks ChatGPT. Prokuratūra norādīja, ka ceremonijas laikā netika izteikti juridiski nepieciešamie vārdi, kas ir obligāti, lai laulība tiktu oficiāli noslēgta, vēsta “NOS”.
Laulību ceremoniju Nīderlandē var vadīt jebkurš reģistrēts cilvēks, kurš uz vienu dienu tiek iecelts par oficiālu laulību reģistrētāju. Pāris izmantoja šo iespēju un uzaicināja savu draugu kļūt par šādu laulību reģistratoru. Taču draugs, pēc pāra lūguma, lai visa procedūra būtu vienkārša, uzrakstīja vienkāršu kāzu runu un izdarīja to, izmantojot ChatGPT tērzēšanas robotu.
Laulība notika 2025. gada 19. aprīlī. Vēlāk, kad pašvaldībā tika iesniegts ceremonijas teksts, amatpersonas atklāja, ka runa neatbilst oficiālajām prasībām, un lietu nodeva prokuratūrai. Rezultātā tiesa anulēja laulību.
Lūk, kādu tekstu jaunajam pārim sagatavoja ChatGPT: “(Vīra vārds), vai solies būt blakus (sievietes vārd) šodien, rīt un katru dienu? Smaidīt kopā, augt kopā un mīlēt viens otru jebkādos dzīves apstākļos? Kāda ir tava atbilde? (Sievietes vārds), vai tu piekrīti izvēlēties (vīra vārds) un izvēlēties viņu atkal un atkal? Vai jūs turpināsiet atbalstīt viens otru, ķircināt viens otru, turēties kopā, pat ja un kad dzīve kļūs grūta? Kāda būs tava atbilde uz to?”
Pēc pāra atbildēm reģistrētājs ceremoniju noslēdza ar vārdiem: “Tad es jums paziņoju: jūs tagad esat pāris. Un ne tikai vīrs un sieva, bet pirmām kārtām komanda, traks pāris, viens otra mīlestība un viens otra mājas. Tagad jūs varat būt pirmie, kas sveicina viens otru ar skūpstu. Apsveicu – jūs tagad oficiāli esat vīrs un sieva.”
Kas vainas runai?
No pirmā acu uzmetiena tā šķiet līdzīga tradīcijai apmainīties ar laulību zvērestiem. Kā tiesā tika skaidrots, iepriekš minētā “laulību runa liecina, ka vīrietis un sieviete nav snieguši paziņojumu, ka viņi pildīs visas ar laulību juridiski saistītās saistības, kā to paredz Nīderlandes Civilkodekss”.
Tiesas lēmums pāri pārsteidza. Viņi saka, ka nav apzinājušies savu un dzimtsarakstu nodaļas kļūdu, līdz lieta nonāca līdz tiesai. Turklāt pāra kāzu datums bija svarīgs. Tāpēc viņi lūdza tiesu saglabāt sākotnējo kāzu datumu. Taču tiesa to atteica. “Tiesa saprot, ka laulības apliecībā norādītais kāzu datums ir svarīgs vīrietim un sievietei, taču nevar ignorēt likuma noteikumus,” teikts tiesas lēmumā.