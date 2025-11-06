Tik gards, ka mēli var norīt: kartupeļu un sēņu kārtojuma recepte, kas jāizmēģina ikvienam 0
Šī ir viena no uzņēmuma “Gemoss” šefpavāres un zīmola ‘Just Nature’ vēstneses Inas Poliščenko sēņu ēdienu receptēm.
Sastāvdaļas
500 g kartupeļu
300–400 g svaigu sēņu (baravikas, gailenes, šampinjoni vai jaukts mikslis)
1 sīpols
150 ml saldā krējuma
100 g rīvēta siera (Gaudas, mocarellas vai cita kūstoša siera)
2 ēdamkarotes sviesta vai eļļas
sāls, pipari
dilles vai pētersīļi
Pagatavošana
Kartupeļus novāra ar visu mizu. Atdzesē, nomizo un sagriež šķēlēs. Sēnes un sīpolu sagriež, apcep sviestā vai eļļā, pieber sāli un piparus.
Cepamtraukā kārtām liek kartupeļus, sēnes ar sīpoliem, nedaudz krējuma. Atkārto vairākas kārtas.
Pa virsu pārlej atlikušo krējumu un pārkaisa sarīvētu sieru. Cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 180 grādos 25–30 minūtes, līdz siers izkusis un zeltains. Pasniedzot pārkaisa ar sasmalcinātiem zaļumiem.