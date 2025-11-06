Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Tik gards, ka mēli var norīt: kartupeļu un sēņu kārtojuma recepte, kas jāizmēģina ikvienam 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
23:10, 6. novembris 2025
Receptes

Šī ir viena no uzņēmuma “Gemoss” šefpavāres un zīmola ‘Just Nature’ vēstneses Inas Poliščenko sēņu ēdienu receptēm.

Sastāvdaļas

Veselam
500 g kartupeļu
300–400 g svaigu sēņu (baravikas, gailenes, šampinjoni vai jaukts mikslis)
1 sīpols
150 ml saldā krējuma
100 g rīvēta siera (Gaudas, mocarellas vai cita kūstoša siera)
2 ēdamkarotes sviesta vai eļļas
sāls, pipari
dilles vai pētersīļi

Pagatavošana

Kartupeļus novāra ar visu mizu. Atdzesē, nomizo un sagriež šķēlēs. Sēnes un sīpolu sagriež, apcep sviestā vai eļļā, pieber sāli un piparus.

Cepamtraukā kārtām liek kartupeļus, sēnes ar sīpoliem, nedaudz krējuma. Atkārto vairākas kārtas.

Pa virsu pārlej atlikušo krējumu un pārkaisa sarīvētu sieru. Cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 180 grādos 25–30 minūtes, līdz siers izkusis un zeltains. Pasniedzot pārkaisa ar sasmalcinātiem zaļumiem.

