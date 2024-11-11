#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Apelsīnu sacepuma recepte – gaisīgs un aromātisks deserts ar biezpienu 0

Šis sacepums apvieno biezpiena maigumu, skābā krējuma krēmīgumu un apelsīna svaigo aromātu. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 360g biezpiena (jeb 2x180g);
2. 250g skābā krējuma;
3. 50g mannas;
4. 4 olas;
5. 1 apelsīna miza;
6. Saldinātājs (5-6 ēdamkarotes stēvija/cukurs) + vaniļa vai vaniļas cukurs;
7. Tējkarote cepamais pulveris;
8. Šķipsniņa sāls.

Pagatavošana:
1. Bļodā liek biezpienu, skābo krējumu, mannu, saldinātāju, vaniļu, šķipsniņu sāls, cepamo pulveri un norīvētu apelsīna miziņu. Visu kārtīgi izmaisa.
2. Olām atdala baltumus no dzeltenumiem.
3. Dzeltenumus pievieno biezpiena masai un iemaisa, baltumus sakuļ gaisīgās putās un tad ar maigām kustībām iecilā masā.
4. Trauku izklāj ar cepamo papīru, lej tajā sagatavoto masu un cep 175 grādos ap 40-45 minūtēm. Kad viss gatavs, ļauj atdzist pakāpeniski un apšļaksta ar apelsīna sulu.

Lai labi garšo!

