SPKC brīdina: Latvijā ievērojami pieaudzis bīstamas infekcijas gadījumu skaits – viens cilvēks miris
Latvijā šogad ievērojami pieaudzis smagas akūtas infekcijas – leptospirozes – gadījumu skaits, un no šīs slimības miris viens pacients, informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).
Leptospirozi pārnēsā dažādi dzīvnieki, īpaši peļveidīgie grauzēji, bet pārnēsātāji var būt arī lauksaimniecības dzīvnieki, suņi un kaķi, skaidro SPKC. Cilvēki visbiežāk inficējas ar slimību, nonākot saskarē ar dzīvnieku piesārņotu ūdeni, mitru augsni vai dzīvnieku izdalījumiem un citiem objektiem, kas piesārņoti ar inficētu dzīvnieku urīnu.
Šogad līdz 13. oktobrim Latvijā reģistrēti 25 leptospirozes gadījumi, kas ir sešas reizes vairāk nekā iepriekšējos gados, kad tika reģistrēti vidēji četri gadījumi gadā. Piemēram, 2021. gadā tika reģistrēts viens saslimšanas gadījums, bet 2017. gadā – astoņi.
Septembrī reģistrēti 14 šīs slimības gadījumi, bet seši – augustā, kas norāda uz izteiktu sezonālu pieaugumu vasaras beigās un rudenī, vērtē SPKC. Visi pacienti ārstējušies vai turpina ārstēties stacionāros, un viens pacients miris, ziņo SPKC.
Leptospirozes gadījumi konstatēti Rīgā, Pierīgā, Vidzemē un Zemgalē. No kopējā leptospirozes gadījumu skaita 11 inficētie šogad bijuši vīrieši un 14 – sievietes. Slimnieku vidējais vecums ir 63 gadi, bet kopumā saslimušie ir vecumā no 25 līdz 82 gadiem.
Leptospiroze ir zoonoze jeb infekcijas slimība, kas tiek pārnesta no dzīvniekiem uz cilvēkiem. Leptospirozes izraisītājs ir baktērijas leptospiras, kas ārējā vidē var saglabāties nedēļām vai pat mēnešiem, īpaši mitrā un vēsā vidē, taču tās ir jutīgas pret izžūšanu un augstu temperatūru, norāda SPKC. Inficētie dzīvnieki izdala leptospiras ar urīnu. Uzņēmīgi ir visi siltasiņu dzīvnieki, kas nozīmē, ka infekcijas izraisītāji plaši cirkulē dabā.
Saslimt iespējams arī, tīrot vai uzturot vietas, kur uzturas grauzēji, aprūpējot mājdzīvniekus vai strādājot ar mājlopiem, īpaši, ja ir sīki ādas bojājumi. Retāk var inficēties, peldoties vai brienot pa piesārņotu ūdeni, norāda SPKC.
