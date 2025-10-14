Foto: LETA

SPKC brīdina: Latvijā ievērojami pieaudzis bīstamas infekcijas gadījumu skaits – viens cilvēks miris 0

LETA, LA.lv
8:03, 14. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Latvijā šogad ievērojami pieaudzis smagas akūtas infekcijas – leptospirozes – gadījumu skaits, un no šīs slimības miris viens pacients, informēja Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Reklāma
Reklāma
“Šodien pārstāja pukstēt viņa sirds…” Mūžībā aizgājis Mārtiņš Lauva
“Paldies jums visiem par atbalstu, bet…” Nogalināto suņu saimnieks nāk klajā ar paziņojumu
Negaidīti atcelts Maestro koncerts… Raimonda Paula ģimene atklāj iemeslu
Lasīt citas ziņas

Leptospirozi pārnēsā dažādi dzīvnieki, īpaši peļveidīgie grauzēji, bet pārnēsātāji var būt arī lauksaimniecības dzīvnieki, suņi un kaķi, skaidro SPKC. Cilvēki visbiežāk inficējas ar slimību, nonākot saskarē ar dzīvnieku piesārņotu ūdeni, mitru augsni vai dzīvnieku izdalījumiem un citiem objektiem, kas piesārņoti ar inficētu dzīvnieku urīnu.

Šogad līdz 13. oktobrim Latvijā reģistrēti 25 leptospirozes gadījumi, kas ir sešas reizes vairāk nekā iepriekšējos gados, kad tika reģistrēti vidēji četri gadījumi gadā. Piemēram, 2021. gadā tika reģistrēts viens saslimšanas gadījums, bet 2017. gadā – astoņi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Vašingtonā sākas ar dalību pasaules vadošajā militārās industrijas izstādē AUSA
“Katru reizi, ieskatoties spogulī…” Lato Lapsa pauž skarbu vēstījumu nošauto suņu īpašniekam
Ruks nāk klajā ar paziņojumu par Vecrīgas pulksteņu veikala laupīšanas lietu

Septembrī reģistrēti 14 šīs slimības gadījumi, bet seši – augustā, kas norāda uz izteiktu sezonālu pieaugumu vasaras beigās un rudenī, vērtē SPKC. Visi pacienti ārstējušies vai turpina ārstēties stacionāros, un viens pacients miris, ziņo SPKC.

Lielākā daļa pacientu ziņojuši par iespējamu kontaktu ar grauzējiem vai vidi, kas varētu būt piesārņota ar to izdalījumiem, piemēram, strādājot piemājas dārzos.

Leptospirozes gadījumi konstatēti Rīgā, Pierīgā, Vidzemē un Zemgalē. No kopējā leptospirozes gadījumu skaita 11 inficētie šogad bijuši vīrieši un 14 – sievietes. Slimnieku vidējais vecums ir 63 gadi, bet kopumā saslimušie ir vecumā no 25 līdz 82 gadiem.

Leptospiroze ir zoonoze jeb infekcijas slimība, kas tiek pārnesta no dzīvniekiem uz cilvēkiem. Leptospirozes izraisītājs ir baktērijas leptospiras, kas ārējā vidē var saglabāties nedēļām vai pat mēnešiem, īpaši mitrā un vēsā vidē, taču tās ir jutīgas pret izžūšanu un augstu temperatūru, norāda SPKC. Inficētie dzīvnieki izdala leptospiras ar urīnu. Uzņēmīgi ir visi siltasiņu dzīvnieki, kas nozīmē, ka infekcijas izraisītāji plaši cirkulē dabā.

SPKC skaidro, ka cilvēka organismā leptospiras var iekļūt caur acu, deguna un mutes gļotādu, kā arī caur sīkiem ādas bojājumiem, kontaktējoties ar grauzēju un citu dzīvnieku, ieskaitot mājdzīvnieku piesārņoto vidi – ūdeni, augsni, priekšmetiem un citām vietām.

Saslimt iespējams arī, tīrot vai uzturot vietas, kur uzturas grauzēji, aprūpējot mājdzīvniekus vai strādājot ar mājlopiem, īpaši, ja ir sīki ādas bojājumi. Retāk var inficēties, peldoties vai brienot pa piesārņotu ūdeni, norāda SPKC.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Pozitīvo testu skaits pieaudzis divkārt – SPKC aicina veikt sezonālo vakcināciju
Bērnudārzā Valmierā, iespējams, salmonelozes uzliesmojums – saslimuši desmitiem bērnu
Neredzamais ienaidnieks! SPKC brīdina – nepareiza antibiotiku lietošana rada apdraudējumu jebkuram – arī tam, kurš zāles nav lietojis…
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.