Mieriņa rosina Trampam piešķirt Nobela Miera prēmiju 96
Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) parakstījusi vēstuli Nobela prēmijas komitejai, rosinot 2025. gada Miera prēmiju piešķirt ASV prezidentam Donaldam Trampam, vēsta izdevums “Ir”.
“Ir” norāda, ka Mieriņa parakstījusi Izraēlas un ASV parlamentu vadītāju iniciētu vēstuli Nobela komitejai, kurā tiek aicināts piešķirt Miera prēmiju Trampam.
Lēmums nav pilnībā saskaņots ar premjerministri, un Mieriņa atzinusi, ka arī ārlietu ministre pret to izturas kritiski, atzīmē izdevums, pēc kura vēstītā vēsta, ka vēstulē Tramps slavēts kā “miera čempions”, uzskaitot vairākus viņa administrācijas starptautiskos panākumus.
Parakstīšana notikusi laikā, kad Trampa paziņojumi par iespējamu Grenlandes aneksiju ir saasinājuši transatlantisko spriedzi.
Aģentūra LETA jau vēstīja, ka Tramps nesenā vēstulē Norvēģijas premjerministram Jūnasam Gāram Stērem demonstrējis aizvainojumu par nesaņemto Miera prēmiju.
Tramps vēstulē rakstījis, ka pēc tam, kad viņš nav saņēmis balvu, vairs nejūt nepieciešamību domāt “tikai par mieru”. “Ņemot vērā, ka jūsu valsts nolēma nepiešķirt man Nobela Miera prēmiju par to, ka esmu apturējis astoņus karus plus, es vairs nejūtos spiests domāt tikai par mieru,” klāstījis Tramps, piebilstot, ka tagad viņš var “domāt par to, kas ir labs un pareizs” ASV.
Stēre laikrakstu VG informējis, ka šī vēstule ir “atbilde uz manu un Somijas prezidenta Aleksandra Stuba vārdā iepriekš pausto īso vēstījumu prezidentam Trampam”.
Tramps pēdējās nedēļās ir pastiprinājis savu retoriku pret Grenlandi, sakot arī, ka ASV pārņems kontroli “vienā vai citā veidā”. Nedēļas nogalē viņš sociālajos medijos paziņoja: “Tagad ir pienācis laiks, un tas tiks izdarīts!!!”
Rakstiskā komentārā ziņu aģentūrai AFP Stēre uzsvēra, ka Nobela Miera prēmiju nepiešķir Norvēģijas valdība.
Tramps bija izvērsis intensīvu kampaņu, lai iegūtu pagājušā gada Nobela Miera prēmiju par, kā viņš apgalvo, centieniem apturēt astoņus karus. Prēmiju tomēr saņēma Venecuēlas opozīcijas līdere Marija Korina Mačado.
Venecuēlas opozicionāre veltīja balvu Trampam un pasniedza ASV prezidentam savu prēmijas medaļu.