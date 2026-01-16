Traģēdija Ķekavas pagastā: atklāts ugunsgrēkā bojā gājušo bērnu vecums; iespējamās notikušā versijas gan atklātas netiek 8
Ziņa precizēta plkst. 21.59.
Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par traģisko ugunsgrēku Ķekavas pagastā, kurā dzīvību zaudēja divi bērni – piecus un 15 gadus veci, vēsta Latvijas Televīzija. Tikmēr TV3 raidījums “Degpunktā” ziņo, ka bojāgājušie ir trīs un 13 gadus veci bērni. Patlaban par iespējamām notikušā versijām policija publiski neizsakās.
VP preses pārstāve Līga Dziļuma aģentūrai LETA teica, ka par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu. Negadījuma iemesls un apstākļi tiek noskaidroti.
Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūrai LETA teica, ka notikuma vietā plkst. 7.48 ugunsgrēka izplatīšanās ierobežota, bet ugunsdzēsēji darbu notikuma vietā turpina. Kopējā degšanas platība bija 165 kvadrātmetri, no tiem ēkas pirmais stāvs 80 kvadrātmetru platībā, otrais stāvs desmit kvadrātmetru platībā, trešais stāvs piecu kvadrātmetru platībā, kā arī kāpņu telpa 20 kvadrātmetru platībā un fasāde 50 kvadrātmetru platībā.
Ugunsgrēks noticis ēkā Jaunlazdu ielā 5.
Plkst. 4.59 VUGD saņēma informāciju, ka Ķekavas novadā četrstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva dzīvoklī ir izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka pa ēkas stāviem strauji ar atklātu liesmu izplatās degšana.
Ugunsdzēsēji nekavējoties sāka visu dzīvokļu pārmeklēšanu un cilvēku glābšanu. No degošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 29 cilvēkus, no tiem 18 ar glābšanas maskām, sešus ar autokāpnēm un piecus ar trīsposmu izbīdāmajām kāpnēm.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība bija nepieciešama septiņiem cilvēkiem, no kuriem četri bija cietuši, no tiem trīs tika hospitalizēti, bet vēl trijiem hospitalizācija nebija nepieciešama.
Ugunsgrēkā gāja bojā divi cilvēki. Pašu spēkiem no ēkas evakuējās vēl 15 cilvēki.
Aģentūras LETA arhīvs liecina, ka dzīvojamā ciemata “Jaunlazdu mājas” pirmās kārtas būvniecība Krustkalnos tika pabeigta 2008. gadā. Kopumā ciematā ir 10 četrstāvu daudzdzīvokļu mājas ar 280 dzīvokļiem.
Zemesgrāmatas informācija liecina, ka sākotnēji ciemata attīstītājs un īpašnieks bija SIA “ECD Latvia”, kurai 2009. gadā sākts un 2012. gadā pabeigts maksātnespējas process. Kompānija likvidēta 2013. gadā.
Pēc attīstītāja maksātnespējas ciemats nonāca “Swedbank” nekustamo īpašumu meitasuzņēmuma “Ektornet” īpašumā, kas 2013. gada novembrī ciematu pārdeva SIA “Krustkalnu projekts”. Zemesgrāmatas informācija liecina, ka “Krustkalnu projekts” īpašumtiesības uz ēku Jaunlazdu ielā 5 izbeigušās 2017. gadā līdz ar nekustamā īpašuma sadalīšanu 28 dzīvokļu īpašumos. Ciemata apsaimniekotājs patlaban ir SIA “Fortium.lv”, liecina informācija projekta mājaslapā.