FOTO, VIDEO. “Pamodos no kliedzieniem, gribēju tikt ārā no dzīvokļa, bet nevarēju!” Sanita atceras šausminošo nakti no ugunsgrēka mājās 0
Piektdienas rītā dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Ķekavas novada Ķekavas pagasta Krustkalnu ciemā gājuši bojā divi bērni un 29 cilvēki izglābti, no kuriem vairāki ir cietuši, bet 15 cilvēki evakuējušies pašu spēkiem. Ugunsgrēks noticis ēkā Jaunlazdu ielā 5. Viena no mājas iedzīvotājām publiski “Threads” dalījusies ar atmiņām no šausminošās nakts.
“Šī nakts bija briesmīga. Pamodos no kliedzieniem un dūmu smakas dzīvoklī. Izlēcu no gultas, paķēru dzīvniekus un mēģināju tikt ārā, bet tas vairs nebija iespējams, jo kāpņu telpa bija pilna ar dūmiem. Izskrēju uz terases, un tur pavērās šausmas: pirmā stāva dzīvoklis dega milzu liesmās. Pidžamā skrēju uz terases, jo dzīvoklis jau bija piedūmots. Paldies ugunsdzēsējiem, kuri man uzlika gāzmasku un aiz rokas noveda lejā. Neko neredzēju, visapkārt bija tikai dūmi. Esmu satriekta. Ir upuri,” Sanita raksta “Treads”.
Komentāros draugi, paziņas un sveši cilvēki izsaka līdzjūtību un piedāvā palīdzību.
Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu par traģisko ugunsgrēku Ķekavas pagastā, taču par iespējamām versijām patlaban netiek publiski runāts.
VP preses pārstāve Līga Dziļuma aģentūrai LETA teica, ka par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu.
Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā aģentūrai LETA teica, ka notikuma vietā plkst. 7.48 ugunsgrēka izplatīšanās ierobežota, bet ugunsdzēsēji darbu notikuma vietā turpina. Kopējā degšanas platība bija 165 kvadrātmetri, no tiem ēkas pirmais stāvs 80 kvadrātmetru platībā, otrais stāvs desmit kvadrātmetru platībā, trešais stāvs piecu kvadrātmetru platībā, kā arī kāpņu telpa 20 kvadrātmetru platībā un fasāde 50 kvadrātmetru platībā.
Palīdzību mājokļa nodrošināšanā ugunsgrēkā Ķekavas pagastā cietušajiem gatavs sniegt arī mājas apsaimniekotājs
Palīdzību mājokļa nodrošināšanā piektdienas rītā ugunsgrēkā Ķekavas pagastā cietušajiem gatavs sniegt arī mājas apsaimniekotājs, aģentūrai LETA atklāja Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļas vadītāja Eva Dišlere.
Viņa pastāstīja, ka ugunsnelaime ietekmējusi 28 ģimenes. Iedzīvotāji pašlaik, kamēr notikuma vietā vēl strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), nevar iekļūt savos dzīvokļos. Piektdienas pēcpusdienā varētu būt zināms, kad iedzīvotājus varētu ielaist mitekļos personīgo mantu paņemšanai.
Dišlere skaidroja, ka pagrabstāvā joprojām atrodas arī iedzīvotāju automašīnas. Taču pašai mājai atslēgta gan elektrības, gan siltuma padeve, tāpēc iedzīvotāji savos dzīvokļos pagaidām atgriezties nevarēs.
Pagaidu mājokli gatava nodrošināt gan pašvaldība, gan nama apsaimniekotājs, kuram ir brīvi dzīvokļi citās mājās. “Iedzīvotāji pašlaik ir siltumā un drošībā,” piebilda Dišlere, skaidrojot, ka pašlaik atbalsts, tostarp ēdināšana, arī tiek nodrošināts sadarbībā ar apsaimniekotāju.
Problēmsituācijas risināšanā iesaistīts arī Sociālais dienests, kā arī Bērnu aizsardzības centrs, kas var sniegt emocionālu atbalstu iedzīvotājiem. Nepieciešamības gadījumā tiks piesaistīts arī psihologs.