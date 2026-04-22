Traģisks iznākums Lietuvā pazudušā mediķa lietā: atrasts viņa līķis un aizturēti divi aizdomās turamie – tostarp, iespējams, viņa sieva
Mīklainos apstākļos pazudušā Panevēžas paramediķa Manta Sadauska meklēšanā iesaistītie likumsargi nevarēja sniegt labas ziņas viņa tuviniekiem: otrdienas pievakarē tika atrasts šī vīrieša ķermenis un aizturēti divi aizdomās turamie. Pēc portāla “Lrytas” rīcībā esošās informācijas, neatliekamās palīdzības darbinieks tika atrasts sētas teritorijā Panevēžas rajonā, kuru policija bija ielenkusi.
M. Sadauska tēvs Laimis Sadausks apgalvo, ka vēl meklēšanas laikā viņš šīs sētas teritorijā redzējis sava dēla bijušās sievas partneri. Pēc “Lrytas” ziņām, aizturētie varētu būt mediķa bijusī laulātā un viņas draugs.
M. Sadausks ar sievu jau vairākus gadus nedzīvoja kopā, un šķiršanās process vēl nebija noslēdzies. L. Sadausks jau no paša sākuma aizdomājās, ka vedekla varētu būt saistīta ar viņa dēla nolaupīšanu – šķiršanās laikā bijuši asi strīdi par to, pie kura paliks bērni, kā arī par mantiskajiem jautājumiem. Daļa Sadausku īpašuma Panevēžā tika nodedzināta – tika sadedzinātas divas tēvam un dēlam piederošas automašīnas, un ģimene toreiz aizdomājās, ka sieviete varētu būt ar to saistīta.
“Informējam, ka pazudušā paramediķa Manta Sadauska meklēšana tiek pārtraukta, jo šovakar tika atrasts viņa ķermenis. Turpinās pirmstiesas izmeklēšana, lai noteiktu nāves cēloni. Pašlaik ir aizturētas divas personas. Kā jau iepriekš publiski ziņots, šodien tika atrasts mirušajam piederošais transportlīdzeklis. Netālu no automašīnas atrašanās vietas esošajā sētā tika veikta kratīšana, kuras laikā atrasti un izņemti priekšmeti, kas pašlaik tiek pārbaudīti un izvērtēti, lai noskaidrotu, vai tie ir saistīti ar izmeklēšanu. Plašāka informācija tiks sniegta rīt preses konferencē. Par tās laiku un vietu informēsim papildus.”
Panevēžas mediķis tika ievilināts slazdā: pirms nolaupīšanas – izdomāts pasūtījums
Pēc tam, kad pirmdienas rītā pazuda Panevēžas neatliekamās palīdzības dienesta darbinieks Mants Sadausks, atklājās jaunas detaļas – 31 gadu vecais mediķis, kurš brīvajā laikā nodarbojās ar batutu piegādi un uzstādīšanu, visticamāk tika ievilināts slazdā. Otrdienas vakarā ap pulksten 18.30 tika paziņots, ka vīrietis atrasts miris un aizturēti divi aizdomās turamie.
Otrdien lietu pārkvalificējot par nolaupīšanu, pazudušā tēvs Laimis Sadausks portālam “Lrytas” pastāstīja, kā norisinājās notikumi 20. aprīļa rītā. M. Sadauska automašīna otrdienas rītā tika atrasta nomaļā, mežainā vietā Paliuku un Gegužines ciemu apkaimē, netālu no viensētas.
“Dēls paziņoja, ka saņēmis pasūtījumu – it kā nepieciešams piegādāt batutu bērnu svētkiem lauku sētā. Mants minēja, ka pasūtījums ir labs, vieta tuvu, laika pietiek, tāpēc aizbrauks un uzstādīs,” atcerējās L. Sadausks.
Tomēr viena detaļa jau sākumā šķita aizdomīga – batuts svinībām bija vajadzīgs nevis nedēļas nogalē, bet darba dienā, pirmdienā. Pasūtījums tika nosūtīts sociālajā tīklā “Facebook” – it kā notiek bērnudārza pasākums, batuts iepriekš jau bijis pasūtīts, taču cilvēks, kuram tas bija jāpiegādā, pēkšņi atteicies. Tāpēc steidzami meklēts cits iznomātājs.
Pēc M. Sadauska pazušanas tika konstatēts, ka “pasūtītājas” profils ir izdzēsts. Pēdējo reizi L. Sadausks ar dēlu sazinājās pirmdienas rītā ap pusdesmitiem.