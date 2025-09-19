Tramps apklusinās ikvienu, kas stāsies viņa ceļā! ASV desmitiem cilvēku sodīti savu uzskatu dēļ – tai skaitā slavenības 0
Darba devēji un amatpersonas visā ASV piemēro sankcijas cilvēkiem par komentāriem, kas uzskatīti par nepiemērotiem, pēc labējā aktīvista Čārlija Kērka slepkavības, vēsta ārvalstu mediji.
Pēc tam, kad 31 gadu vecais Kērks 10. septembrī tika nošauts, uzstājoties Jūtas ielejas universitātē, vairāki Trampa administrācijas pārstāvji aicināja atklāt un nosodīt ikvienu, kas šķietami “svin” viņa nāvi.
“Saukt tos vārdā, un, ellē ratā, saukt arī viņu darba devēju,” sacīja ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss. “Mēs neticam politiskai vardarbībai, bet mēs ticam pieklājībai.”
Pagājušās nedēļas laikā konservatīvie aktīvisti un politiķi aktīvi publiskojuši ierakstus sociālajos tīklos, kas, viņuprāt, izsmej vai attaisno Kērka nošaušanu, vienlaikus aicinot darba devējus disciplinēt vai atlaist šos cilvēkus. Pilsonisko brīvību un vārda brīvības aizstāvji brīdina, ka šī atlaišanas un izslēgšanas kampaņa var ierobežot vārda brīvību un apdraudēt ASV konstitūcijā nostiprinātās tiesības.
Valsts iestāžu darbinieki
Slepenais dienests atstādināja darbinieku pēc ieraksta “Facebook”, kurā Kērks tika raksturots kā naida runas izplatītājs. Cits darbinieks nonāca līdzīgā situācijā pēc ieraksta “Instagram”, bet ASV Krasta apsardze paziņoja par izmeklēšanu saistībā ar darbinieka nepiemērotiem komentāriem.
Mediji un izklaide
Džimija Kimela vakara šovs tika apturēts uz nenoteiktu laiku pēc viņa piezīmēm par Kērka nošaušanu, kas izraisīja Federālās komunikāciju komisijas vadītāja kritiku. “MSNBC” atlaida politisko analītiķi Metjū Daudu, kurš tiešraidē norādīja, ka Kērkas retorika varēja sekmēt viņa slepkavību.
“Washington Post” kolumniste Karena Atija tika atlaista par ierakstiem sociālajos tīklos par dubultajiem standartiem un ieroču problēmām ASV. Arī Arizonas sporta tīkla “PHNX Sports” darbinieks zaudēja darbu par komentāriem par Kērka nāvi.
Akadēmiskā vide
“Clemson” universitāte atlaida vairākus darbiniekus par ierakstiem, kas saistīti ar Kērka nāvi. Līdzīgas atlaišanas notikušas Tenesī, Teksasā un Misisipi, kur studentus un mācībspēkus sodīja par komentāriem sociālajos tīklos vai pat izteikumiem memoriālos. Teksasas Izglītības aģentūra ziņoja par 180 sūdzībām pret skolotājiem, kas publicējuši nepiemērotus ierakstus. ASV Profesoru asociācija nosodīja šo politiski motivēto vajāšanu.
Ārzemnieki un vīzas
ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka tiek anulētas vīzas cilvēkiem, kas publiski svinējuši Kērkass nošaušanu. “Gatavojieties deportācijai,” viņš brīdināja.
Aviokompānijas
Transporta sekretārs Šons Dafijs atklāja, ka “American Airlines” un “United Airlines” nekavējoties atstādinājušas pilotus par ierakstiem, kuros viņi priecājas par Kērkas nāvi. “Delta Air Lines” darbinieki arī sodīti par nepieņemamu saturu.
Veselības aprūpe
Maiami universitātes veselības sistēma, kā arī medicīnas iestādes Mičiganā, Virdžīnijā un Masačūsetsā atlaida vai atstādināja darbiniekus par ierakstiem, kas tika uzskatīti par apvainojošiem.
Citi gadījumi
Par ierakstiem par Kērka nāvi darbu zaudējuši arī “NFL” komandas “Carolina Panthers” darbinieks, “Nasdaq” stratēģis, advokāts no “Perkins Coie”, burgernīcas vadītājs Ilinoisā un “Office Depot” darbinieks Mičiganā. Vairākas ugunsdzēsēju brigādes paziņojušas par izmeklēšanu pret saviem darbiniekiem.
Floridas ģenerālprokurore Pema Bondi pat draudēja krimināli vajāt “Office Depot” darbinieku.