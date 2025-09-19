Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Jacquelyn Martin) TXPU566

Tramps apklusinās ikvienu, kas stāsies viņa ceļā! ASV desmitiem cilvēku sodīti savu uzskatu dēļ – tai skaitā slavenības 0

LA.LV
16:18, 19. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Darba devēji un amatpersonas visā ASV piemēro sankcijas cilvēkiem par komentāriem, kas uzskatīti par nepiemērotiem, pēc labējā aktīvista Čārlija Kērka slepkavības, vēsta ārvalstu mediji.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Neredzamās slepkavas: četri ikdienas ieradumi, kas nemanāmi bojā asinsvadus un palielina trombu attīstības risku
Kokteilis
Ja esi dzimis vienā no šiem trīs datumiem, tev uzlikts īpašs “zīmogs” no pagātnes
Trīs Krievijas iznīcinātāji ielidojuši Igaunijas teritorijā; igauņi pieprasa NATO 4. panta konsultācijas 121
Lasīt citas ziņas

Pēc tam, kad 31 gadu vecais Kērks 10. septembrī tika nošauts, uzstājoties Jūtas ielejas universitātē, vairāki Trampa administrācijas pārstāvji aicināja atklāt un nosodīt ikvienu, kas šķietami “svin” viņa nāvi.

“Saukt tos vārdā, un, ellē ratā, saukt arī viņu darba devēju,” sacīja ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss. “Mēs neticam politiskai vardarbībai, bet mēs ticam pieklājībai.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. Karaliskā sveiciena vietā sūdi! Anglijas godasardzes zirgs nokārtojas Trampa priekšā
“34 miljoni eiro nesedz pilnīgi itin neko!” Veselības un sociālās aprūpes darbiniekus neapmierina Finanšu ministrijas lēmums
VIDEO. Ukrainas dronu uzbrukums izsit no ierindas 60 miljonus dolāru vērtu Krievijas karakuģi

Pagājušās nedēļas laikā konservatīvie aktīvisti un politiķi aktīvi publiskojuši ierakstus sociālajos tīklos, kas, viņuprāt, izsmej vai attaisno Kērka nošaušanu, vienlaikus aicinot darba devējus disciplinēt vai atlaist šos cilvēkus. Pilsonisko brīvību un vārda brīvības aizstāvji brīdina, ka šī atlaišanas un izslēgšanas kampaņa var ierobežot vārda brīvību un apdraudēt ASV konstitūcijā nostiprinātās tiesības.

Valsts iestāžu darbinieki

Slepenais dienests atstādināja darbinieku pēc ieraksta “Facebook”, kurā Kērks tika raksturots kā naida runas izplatītājs. Cits darbinieks nonāca līdzīgā situācijā pēc ieraksta “Instagram”, bet ASV Krasta apsardze paziņoja par izmeklēšanu saistībā ar darbinieka nepiemērotiem komentāriem.

Mediji un izklaide

Džimija Kimela vakara šovs tika apturēts uz nenoteiktu laiku pēc viņa piezīmēm par Kērka nošaušanu, kas izraisīja Federālās komunikāciju komisijas vadītāja kritiku. “MSNBC” atlaida politisko analītiķi Metjū Daudu, kurš tiešraidē norādīja, ka Kērkas retorika varēja sekmēt viņa slepkavību.

“Washington Post” kolumniste Karena Atija tika atlaista par ierakstiem sociālajos tīklos par dubultajiem standartiem un ieroču problēmām ASV. Arī Arizonas sporta tīkla “PHNX Sports” darbinieks zaudēja darbu par komentāriem par Kērka nāvi.

Akadēmiskā vide

“Clemson” universitāte atlaida vairākus darbiniekus par ierakstiem, kas saistīti ar Kērka nāvi. Līdzīgas atlaišanas notikušas Tenesī, Teksasā un Misisipi, kur studentus un mācībspēkus sodīja par komentāriem sociālajos tīklos vai pat izteikumiem memoriālos. Teksasas Izglītības aģentūra ziņoja par 180 sūdzībām pret skolotājiem, kas publicējuši nepiemērotus ierakstus. ASV Profesoru asociācija nosodīja šo politiski motivēto vajāšanu.

Ārzemnieki un vīzas

ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņoja, ka tiek anulētas vīzas cilvēkiem, kas publiski svinējuši Kērkass nošaušanu. “Gatavojieties deportācijai,” viņš brīdināja.

Reklāma
Reklāma

Aviokompānijas

Transporta sekretārs Šons Dafijs atklāja, ka “American Airlines” un “United Airlines” nekavējoties atstādinājušas pilotus par ierakstiem, kuros viņi priecājas par Kērkas nāvi. “Delta Air Lines” darbinieki arī sodīti par nepieņemamu saturu.

Veselības aprūpe

Maiami universitātes veselības sistēma, kā arī medicīnas iestādes Mičiganā, Virdžīnijā un Masačūsetsā atlaida vai atstādināja darbiniekus par ierakstiem, kas tika uzskatīti par apvainojošiem.

Citi gadījumi

Par ierakstiem par Kērka nāvi darbu zaudējuši arī “NFL” komandas “Carolina Panthers” darbinieks, “Nasdaq” stratēģis, advokāts no “Perkins Coie”, burgernīcas vadītājs Ilinoisā un “Office Depot” darbinieks Mičiganā. Vairākas ugunsdzēsēju brigādes paziņojušas par izmeklēšanu pret saviem darbiniekiem.

Floridas ģenerālprokurore Pema Bondi pat draudēja krimināli vajāt “Office Depot” darbinieku.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Atklātas jaunas detaļas Trampa sabiedrotā Kērka nogalināšanas lietā – šāviens kaklā politisku uzskatu dēļ
Čārlija Kērka šāvējs ir aizturēts – viņu nodevis tuvs cilvēks
“Es nedomāju, ka tagad ir īstais laiks…” ASV prezidents atklāj, kāds lēmums vēl nav jāpieņem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.