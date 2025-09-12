Čārlija Kērka šāvējs ir aizturēts – viņu nodevis tuvs cilvēks 0
Kā vēsta ārzemju mediji, aizdomās turamais ir identificēts kā 22 gadus vecais Tailers Robinsons no Jūtas. Tiek uzskatīts, ka aizdomās turamais rīkojies viens, “taču izmeklēšana turpinās”.
Aizturēšana bijusi iespējama pēc tam, kad kāds Robinsona tuvs radinieks vērsies pie drauga, kas sazinājies ar policiju. Tas noticis pēc tam, kad ģimenes loceklis redzējis fotogrāfijas ar aizdomās turamo, kuras vakar publicēja Federālās izmeklēšanas birojs (FBI).
“11. septembra vakarā Tailera Robinsona ģimenes loceklis sazinājās ar ģimenes draugu, kurš sazinājās ar Vašingtonas apgabala šerifa biroju ar informāciju, ka Robinsons viņiem atzinies vai netieši norādījis, ka ir pastrādājis incidentu,” šorīt preses konferencē sacīja Jūtas gubernators Kokss.
Publiskotā informācija liecina, ka šāvēju nodevis varētu būt viņa tēvs. Avoti norāda, ka Robinsona tēvs mudinājis 22 gadus veco jaunieti padoties pašam.
Aizturēšana notikusi 33 stundas pēc slepkavības.
Iepriekš jau ziņots, ka ASV konservatīvais aktīvists Čārlijs Kērks, ietekmīgs prezidenta Donalda Trampa sabiedrotais, trešdien tika nošauts, uzstājoties Jūtas universitātē.