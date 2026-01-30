Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/LETA/AP Photo/Mark Schiefelbein

Tramps pieprasa 10 miljardus dolāru. Par ko? 0

LETA
7:07, 30. janvāris 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien iesniedza prasību tiesā pret ASV Iekšējo ieņēmumu dienestu (IRS), pieprasot 10 miljardu ASV dolāru kompensāciju par nodokļu deklarāciju nopludināšanu, kas esot kaitējusi viņa biznesam.

Prasību Maiami federālajā tiesā iesniedza prezidents personīgi kopā ar saviem vecākajiem dēliem Ēriku un Donaldu junioru un viņu ģimenes uzņēmumu “The Trump Organization”.

Tajā teikts, ka IRS un ASV Finanšu ministrijai “ir pienākums aizsargāt prasītāju konfidenciālās nodokļu deklarācijas”.

Trampa pirmās prezidentūras laikā tika izteikti daudzi pieņēmumi par viņa nodokļu deklarācijām, jo viņš kā prezidenta kandidāts lauza tradīciju, atsakoties tās publiskot.

Prasībā teikts, ka šos nodokļu dokumentus nopludināja presei bijušais IRS darbinieks Čārlzs Litldžons laikā no 2019. gada maija līdz 2020. gada septembrim.

Laikraksts “The New York Times” 2020. gada septembrī ziņoja, ka Tramps 2016. un 2017. gadā samaksājis federālo ienākumu nodokli tikai 750 dolāru apmērā, bet 10 no 15 iepriekšējiem gadiem vispār to nebija maksājis.

“Apsūdzētie ir nodarījuši prasītājiem reputācijas un finansiālu kaitējumu, sagādājuši publiskas raizes, netaisni aptraipījuši viņu biznesa reputāciju, parādījuši viņus nepareizā gaismā, un negatīvi ietekmējuši prezidenta Trampa un pārējo prasītāju publisko tēlu,” teikts prasībā.

Litldžons 2023. gadā atzinās Trampa nodokļu deklarāciju publiskošanā un pašlaik izcieš piecu gadu cietumsodu.

Tramps arī pirms tam bija iesūdzējis tiesā viņa pārraudzītās federālās valdības institūcijas.

“The New York Times” ziņoja, ka Tramps bija pieprasījis 230 miljonus dolāru no ASV Tieslietu ministrijas par izmeklēšanām, kas bija uzsāktas pret viņu par nepiemērotu rīkošanos ar slepeniem dokumentiem un mēģinājumu atcelt 2020. gada prezidenta vēlēšanu rezultātus.

