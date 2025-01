Vašingtonā pirmdien notiks Donalda Trampa inaugurācija ASV prezidenta amatā.

78 gadus vecais Tramps, kurš bija 45.Savienoto Valstu prezidents un kļūs par 47.prezidentu, svētdienas vakarā Vašingtonas arēnā “Capital One Arena” uzrunāja apmēram 20 000 atbalstītāju, solot “labāko pirmo dienu, lielāko pirmo nedēļu un visneparastākās pirmās simt dienas jebkurā prezidentūrā Amerikas vēsturē”. Trampa runas beigās uz skatuvas uznāca grupa “Village People” un nodziedāja savu dziesmu “YMCA”, kas kļuvusi par Trampa kampaņas neoficiālo himnu, bet Tramps dziedāja un dejoja līdzi.

🚨 NOW: President Trump is dancing to YMCA ON STAGE with the Village People

This is incredible! 🤣 pic.twitter.com/BIcIJyudr5

— Nick Sortor (@nicksortor) January 19, 2025