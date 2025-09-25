Tramps varbūt “nemeta kažoku uz otru pusi”, bet veica patiesi viltīgu gājienu pret Eiropu 1
Eiropas amatpersonas uzskata, ka ASV prezidenta Donalda Trampa jaunā retorika par Ukrainu nav atbalsta izrādīšana, bet gan mēģinājums novelt atbildību par karu uz Eiropu, sagatavojot augsni tās vainošanai Ukrainas potenciālās sakāves gadījumā, šāds viedoklis pausts izdevumā Financial Times.
Pēc vairāku mēnešu spiediena uz Ukrainu Tramps otrdien pārsteidza Eiropu, paziņojot, ka Kijiva ar Eiropas Savienības (ES) palīdzību varētu cīnīties un atgūt savas teritorijas. Lai gan daži atzinīgi novērtēja viņa jauno nostāju, vairāki Eiropas ierēdņi secināja, ka Tramps vēlas pārcelt atbildību par Ukrainas aizsardzību uz ES.
Turklāt Tramps aicināja ES pārtraukt Krievijas naftas iepirkšanu un noteikt tarifus Ķīnai un Indijai, taču Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, Trampa sabiedrotais, solīja bloķēt šādus soļus.
Kāda Eiropas amatpersona Trampa nostājas maiņu nodēvēja par “vainošanas spēles sākumu”, norādot, ka tarifi pret Ķīnu un Indiju ES būtu praktiski neiespējami. Cits ierēdnis medijam norādījis uz Trampa “Truth Social” ieraksta noslēgumu ar vārdiem “Veiksmi visiem!”, to raksturojot kā “nodošanas piezīmi”. Vēl kāds avots teica: “Visi redz, ka viņš atkāpjas.”
Lai gan Francijas prezidents Emanuels Makrons Trampa paziņojumu nosauca par “ļoti pareizu”, ES līderi secinājuši, ka ASV prezidents vairs nav uzticams sabiedrotais.
Tikmēr Ukrainas ārlietu ministra pirmais vietnieks Serhijs Kisļica, kurš piedalījās Trampa un Zelenska tikšanās Ovālajā kabinetā, uzsvēra, ka Trampa izteikumi nebija spontāni, bet radušies ilgstošu diskusiju rezultātā ar Ukrainu, Eiropas partneriem un ASV amatpersonām. Viņš norādīja, ka Tramps saņēmis izlūkošanas informāciju un padomus no padomniekiem. Kisļica noraidīja apgalvojumus, ka Tramps atkāpjas no Ukrainas atbalsta, un aicināja ES dalībvalstis, kuras joprojām iepērk Krievijas naftu un gāzi, darīt kaut ko vairāk.
Liana Fiksa, Ārlietu padomes vecākā līdzstrādniece, norādīja, ka Eiropas amatpersonas neuzticas Trampa apņemšanās izpildīt solījumus, pat ja ES ieviestu tarifus pret Ķīnu un Indiju.