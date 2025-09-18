Ilustratīvs attēls
Foto. Scanpix/AP Photo/Michael Sohn

Igaunija sper loģisku un stingru soli – pilnībā aizliedz dabasgāzes importu no Krievijas

LETA
18:04, 18. septembris 2025
Igaunijas valdība ceturtdien nolēma no nākamā gada pilnībā aizliegt dabasgāzes importu no Krievijas. Valdība atbalstīja ārlietu ministra Margusa Cahknas iesniegto priekšlikumu paplašināt sankcijas Krievijai, nosakot pilnīgu sašķidrinātās dabasgāzes importa aizliegumu.

Pašlaik ir atļauts iegādāties un importēt sašķidrināto dabasgāzi no Krievijas ar nosacījumu, ka tā netiek izmantota sadales tīklā. No 1.janvāra importa aizliegums attieksies arī uz sašķidrināto dabasgāzi, kas nenonāk sadales tīklā.

Cahkna uzsvēra, ka Krievija nav mainījusi savas ambīcijas, tā vietā turpinot agresiju Ukrainā un graujot globālo drošību.

“Mēs turpināsim paaugstināt agresijas izmaksas Krievijai un meklēsim veidus, kā samazināt ieņēmumus, kas baro tās kara mašīnu,” viņš teica.

Gandrīz visa veda dabasgāzes imports no Krievijas Igaunijā tika aizliegts jau 2022.gadā, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Tā kā sadales tīklā nenonākošās sašķidrinātās dabasgāzes importa apjomi ir nelieli, ierobežojumam nebūs būtiskas ietekmes uz Igaunijas ekonomiku vai uzņēmējdarbības vidi.

Aizliegums stāsies spēkā 2026.gada 1.janvārī, nodrošinot tirgus dalībniekiem pietiekami daudz laika, lai iepazītos ar izmaiņām un attiecīgi reorganizētu savu darbību, norāda Igaunijas valdība.

