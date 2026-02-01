Zinātnieki izdomājuši jaunu un ātru veidu, kā zaudēt svaru, taču tas var būt bīstams 0
Eiropas zinātnieki gatavojas uzsākt pirmos jaunas terapijas izmēģinājumus, kas potenciāli varētu aizstāt regulāros svara zaudēšanas injekciju kursus ar vienu injekciju gadā.
Šveices laikraksts “Neue Zürcher Zeitung” ziņo par jaunas gēnu terapijas izstrādi, kas varētu mainīt pieeju aptaukošanās ārstēšanai. Tā vietā, lai cilvēkam ievadītu hormonu, tiek ievadīts gēns, kas liek organismam pašam ražot vielu GLP-1, kas nomāc apetīti un veicina svara zudumu.
Pirmie klīniskie izmēģinājumi cilvēkiem Eiropā varētu sākties jau šogad.
Kā tas darbojas?
Pašreizējie preparāti darbojas vienkārši: cilvēks regulāri saņem injekcijas, hormons samazina izsalkuma sajūtu, svars krīt. Taču efekts ir īslaicīgs, un bieži novērojamas blaknes.
Jaunā tehnoloģija darbojas citādi: organismā ievada GLP-1 gēna kopijas, un šūnas pašas sāk ražot hormonu. Efekts var saglabāties vairākus mēnešus vai pat gadu – injekcija nepieciešama tikai vienu reizi.
Pētījumos ar dzīvniekiem peles trīs nedēļu laikā zaudēja līdz pat 20% svara, un, uzņemot daudz kaloriju, tās gandrīz neuzkrāja liekos taukus.
Kāpēc tas var būt bīstami?
Neskatoties uz iespaidīgajiem rezultātiem, ārsti pret šo tehnoloģiju izturas ļoti piesardzīgi. Galvenie riski:
- gēnu nevar “izslēgt”, ja parādās blakusparādības;
- iespējami iekaisumi orgānos;
- pērn citu gēnu terapiju laikā gāja bojā seši cilvēki;
- ilgtermiņa sekas nav paredzamas.
Parastos preparātus iespējams vienkārši pārtraukt, taču gēnu terapija ir neatgriezeniska. Ja organisms sāk reaģēt nepareizi, procesu apturēt nebūs iespējams. Arī paši izstrādātāji atzīst – neviens nezina, cik ilgi gēns paliks aktīvs un kā organisms uz to reaģēs pēc vairākiem gadiem.
Daži ārsti norāda: aptaukošanās nav nāvējoša ģenētiska slimība, kuras dēļ būtu jāriskē ar tik bīstamu terapiju.
Izmēģinājumi vēl nav sākušies, un terapijas drošība nav pierādīta. Tiek lēsts, ka nākotnē šāda preparāta cena varētu sasniegt simtiem tūkstošu vai pat miljonus dolāru par vienu injekciju.
Eksperti uzsver: šobrīd tas neizskatās pēc “burvju injekcijas”, bet gan pēc ļoti dārgas un riskantas procedūras.