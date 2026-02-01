Foto. pexels.com/Karolina Kaboompics

Zinātnieki izdomājuši jaunu un ātru veidu, kā zaudēt svaru, taču tas var būt bīstams 0

LA.LV
22:06, 1. februāris 2026
Veselam Ārstēšana

Eiropas zinātnieki gatavojas uzsākt pirmos jaunas terapijas izmēģinājumus, kas potenciāli varētu aizstāt regulāros svara zaudēšanas injekciju kursus ar vienu injekciju gadā.

Kokteilis
Lielais horoskops februārim visām zodiaka zīmēm: kāds iemīlēsies, bet kādu citu gaida papildu ienākumi
Viņš to nekad neatzīs: žurnālists nācis uz pēdām Putina mazajam noslēpumam, kas daudz ko izskaidro
Epstīna dokumentos parādās viens vārds pēc otra: tūkstošiem reižu minēts Putins, atkāpjas Slovākijas premjera padomnieks 8
Lasīt citas ziņas

Šveices laikraksts “Neue Zürcher Zeitung” ziņo par jaunas gēnu terapijas izstrādi, kas varētu mainīt pieeju aptaukošanās ārstēšanai. Tā vietā, lai cilvēkam ievadītu hormonu, tiek ievadīts gēns, kas liek organismam pašam ražot vielu GLP-1, kas nomāc apetīti un veicina svara zudumu.

Pirmie klīniskie izmēģinājumi cilvēkiem Eiropā varētu sākties jau šogad.

Kā tas darbojas?

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Rīga, tu esi skaista! Fotogrāfa iemūžinātie kadri ļauj ieraudzīt pilsētu citā gaismā
Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām: Epstīna failos uzvīd arī Porziņģa un bijušā premjera vārds
Kokteilis
“Pat guļot vakar komā pamanīju” – TV3 sižets un Tālberga izpriecas sniegā samulsina vērīgākos skatītājus

Pašreizējie preparāti darbojas vienkārši: cilvēks regulāri saņem injekcijas, hormons samazina izsalkuma sajūtu, svars krīt. Taču efekts ir īslaicīgs, un bieži novērojamas blaknes.

Jaunā tehnoloģija darbojas citādi: organismā ievada GLP-1 gēna kopijas, un šūnas pašas sāk ražot hormonu. Efekts var saglabāties vairākus mēnešus vai pat gadu – injekcija nepieciešama tikai vienu reizi.

Pētījumos ar dzīvniekiem peles trīs nedēļu laikā zaudēja līdz pat 20% svara, un, uzņemot daudz kaloriju, tās gandrīz neuzkrāja liekos taukus.

Kāpēc tas var būt bīstami?

Neskatoties uz iespaidīgajiem rezultātiem, ārsti pret šo tehnoloģiju izturas ļoti piesardzīgi. Galvenie riski:

  • gēnu nevar “izslēgt”, ja parādās blakusparādības;
  • iespējami iekaisumi orgānos;
  • pērn citu gēnu terapiju laikā gāja bojā seši cilvēki;
  • ilgtermiņa sekas nav paredzamas.

Parastos preparātus iespējams vienkārši pārtraukt, taču gēnu terapija ir neatgriezeniska. Ja organisms sāk reaģēt nepareizi, procesu apturēt nebūs iespējams. Arī paši izstrādātāji atzīst – neviens nezina, cik ilgi gēns paliks aktīvs un kā organisms uz to reaģēs pēc vairākiem gadiem.

Daži ārsti norāda: aptaukošanās nav nāvējoša ģenētiska slimība, kuras dēļ būtu jāriskē ar tik bīstamu terapiju.

Izmēģinājumi vēl nav sākušies, un terapijas drošība nav pierādīta. Tiek lēsts, ka nākotnē šāda preparāta cena varētu sasniegt simtiem tūkstošu vai pat miljonus dolāru par vienu injekciju.

Eksperti uzsver: šobrīd tas neizskatās pēc “burvju injekcijas”, bet gan pēc ļoti dārgas un riskantas procedūras.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
12 iemesli, kāpēc tu nezaudē svaru, lai gan ievēro kaloriju deficītu
Kokteilis
Ēd pēc plāna, bet svars nekrītas? Iespējams, pie vainas šie 6 “veselīgie” produkti
Kokteilis
Dietologs nosauc 3 vasarā īpaši iecienītus produktus, kas traucē notievēt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.