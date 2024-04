“Trešo reizi diemžēl neaizgāju…” Rozentāle skaidro, kā rīkoties, ja iesāktais vakcinācijas kurss pret ērču encefalītu palicis pusratā Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas”, kurā viesojās Latvijas Infektoloģijas centra (LIC) galvenā ārste, RSU profesore Baiba Rozentāle, kāda skatītāja uzdeva jautājumu par vakcinēšanos pret ērču encefalītu: “Esmu divas reizes vakcinēta pret ērču encefalītu, bet trešo reizi diemžēl neaizgāju! Tagad ir jautājums – vai man tā vakcinācija ir jasāk no sākuma? Jātaisa vēlreiz tā pirmā un otrā pote?”

Profesorei Rozentālei uzreiz pēc skatītājas jautājuma radās precizējošs jautājums. “Man, protams, ir jautājums, cik ilgs laiks ir pagājis? Bet pēc Imunizācijas Valsts padomes tagadējās rekomendācijas nav jāsāk no sākuma. Ir jātaisa šī trešā reize un tad pēc trijiem gadiem, jo tas bija tas pirmreizējais kurss – pirmā, otrā un tagad būs trešā [pote],” tā skaidroja Rozentāle.

Savukārt pirmā revakcinācija jāveic pēc trīs gadiem, un pēc tam ik pēc desmit gadiem, piebilda LIC galvenā ārste. “Tā bija uzrakstīts pēdējā Imunizācijas Valsts padomes rekomendācijā,” norādīja Rozentāle, atbildot uz TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītājas jautājumu par vakcinēšanos pret ērču encefalītu.

Jau vēstīts, ka Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionārā “Latvijas Infektoloģijas centrs” šonedēļ izņemta un izmeklējumiem nosūtīta 2024.gadā pirmā ērce, aģentūru LETA informēja RAKUS pārstāvji.

RAKUS ārsti atgādina, ka ērču encefalīts un Laimas slimība var radīt smagas sekas, tāpēc ir būtiski pasargāt sevi. Dodoties dabā, ir jāuzmanās no ērcēm un, atgriežoties mājās, noteikti jāpārbauda, vai kāda no tām nav piesūkusies. Pret ērču encefalītu ir būtiski vakcinēties, un to var darīt visa gada periodā. Savukārt, atrodot piesūkušos ērci, ir svarīgi sekot savai pašsajūtai un, novērojot galvassāpes, paaugstinātu temperatūru, sāpes ķermenī vai pastiprinātu nogurumu, nekavējoties jāvēršas pie ārsta.

RAKUS 2023.gadā ārstējušies 99 ar ērču encefalītu inficēti pacienti, 27 pacientiem konstatēta Laimas slimība un vienam pacientam – ērlihiozes infekciju.

Kopumā RAKUS 2023.gadā pacientiem noņemtas 1254 ērces. Latvijas Infektoloģijas centra laboratorijā uz ērču encefalītu 2023.gadā izmeklētas 199 ērces, no tām inficēta viena jeb 0,5%, savukārt uz Laima boreliozi izmeklētas 228 ērces, no kurām inficētas bijušas 70 jeb 30,7%.

Ērču aktivitātes sezona Latvijā parasti ilgst no aprīļa sākuma līdz oktobra beigām, bet labvēlīgos meteoroloģiskajos apstākļos var būt garāka. Ērces kļūst aktīvas, kad sniegs nokūst un gaisa temperatūra pārsniedz +3 līdz +5° grādus.