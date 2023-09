Foto: Shutterstock

Trīs paņēmieni, kā pārvarēt psiholoģiskās barjeras seksā Ieteikt 12







Autore: Annika Niedrīte, AS “Latvijas Mediji”

Kas mums traucē skaļi izteikt vēlmes un atklāti runāt par sajūtām? Kāpēc neuzdrošināmies justies brīvi, kad mums to gribētos?

Psiholoģe – seksoloģe Gaļina Dmitrijeva piedāvā trīs paņēmienus, kuri palīdzēs atbrīvoties no iekšējām barjerām.

Seksuālā barjera – zemapziņas aizliegums gūt baudu vai veikt darbības, kas saistītas ar uzbudinājumu.

Tas ir bērnībā veidojušās uztveres un pieaugušā seksualitātes konflikta rezultāts. Daudziem bērnībā vecāki teica “nedrīkst” visam, kas attiecās uz sava ķermeņa izpēti un ar to saistīto intīmo pārdzīvojumu. Rezultāts – mēs ierodamies pieaugušo dzīvē ar neizrunātu jūtu bagāžu.

“Labās meitenes par seksu nerunā, bet klusējot nodarbojas ar to tumsā un zem segas,”

– tā mums ziņo zemapziņa vecāku, skolotāju un audzinātāju balsīs. Tādi ziņojumi dzimumakta laikā izraisa fizisku saspīlējumu. Piemēram, nespēju izdvest skaņas, kustēties, vai runāt par seksu aiz bailēm, ka partneris to nesapratīs un nosodīs.

Tādas barjeras grūti pārvarēt bez psihoterapeita un seksologa palīdzības. Cenšoties tikt galā ar šīm barjerām patstāvīgi, daudzas sievietes sāk izlikties par seksa dievietēm.

Foto: Shutterstock

Viņas cenšas sekot līdzi seksuālajai revolūcijai, kura diktē: “Tev jābūt seksuālai, tev gultā skaļi jākliedz un tev jāsasniedz orgasms. Citādi tu neesi īsta sieviete”.

Rezultāts – saspīlējums tikai padziļinās, bet sieviete sāk imitēt orgasmu. Izliekas tikai tāpēc, lai sniegtu baudu partnerim. Īsta izlikšanās epidēmija!

Kā atklāt sevī seksuālo barjeru simptomus? Ļoti vienkārši:

• Sasaistītas kustības un skaņas, bailes izvest skaņas un kustēties seksa laikā.

• Neaktīva piedalīšanās seksā, orientācija uz baudas sniegšanu partnerim.

• Demonstratīva seksualitātes izrādīšana bez īsta uzbudinājuma.

• Sava seksuālā jutekliskuma bremzēšana (sajūtu neesamība) seksā.

• Nespēja atbrīvoties.

• Vainas apziņa, ka partnera darbības nenoveda līdz orgasmam.

• Grūtības skaļi izteikt seksuāla konteksta jautājumus: kontracepcijas lietojums, frikciju ātrums, seksa tehnika, seksuālās fantāzijas.

Ja pieķēri sevi pie domas, ka daži no šiem simptomiem tev raksturīgi, jāizvēlas kāds no paņēmieniem un jātrenējas tik ilgi, līdz sasprindzinājums izzūd. Tie palīdzēs izveidot smadzenēs jaunas neironu saites un iemācīs organismu atslābināties un baudīt procesu.

Bailes kustēties un izdvest skaņas

Šī tehnika dos iespēju patrenēties drošos apstākļos, kad tevi neviens neredz, tai skaitā partneris. Tad tev nav jābaidās, ka kaut ko izdarīsi ne tā, vai kļūdīsies. Vienkārši pakusties tā, kā to dari seksa laikā. Kusties un izdves pārspīlēti skaļas skaņas – tas tev palīdzēs nākotnē atrast pareizo balansu. Šo paņēmienu var apvienot ar masturbāciju, tas pietuvinās realitātes izjūtām.

Foto: pixabay

Kusties tajās pozās, kuras lieto ar partneri. Piemēram, misionāra pozā – ar gurniem pretī partnerim, apķer ar rokām viņa iedomātās gūžas un kusties tām pretī, regulē viņa kustības. Izvēlies maksimāli patīkamu tempu, uzbudinājumam palielinoties, to kāpini. Jātnieces pozai vari novietot spilvenus, kuri tēlos partneri, ērti iekārtojies, un ļauj sev kustēties seksa ritmā, ar rokām pieskaries sev, neaizturi elpu un skaņas.

Pēc kāda laika bailes no tā, ka izdarīsi kaut ko ne tā, pāries un tu pilnībā atraisīsies, vairs ar bailēm nekontrolēsi katru savu kustību.

Neprasme ieklausīties sajūtās

Šis vingrinājums palīdzēs apzināti izdzīvot uzbudinājumu un tā ķermeniskās izpausmes. Vienatnē ar sevi, vai kopā ar partneri, ļauj sev izjust sajūtu nianses (ko jūti, kad viņš tevi glāsta, kā tu izjūti zīda palagu pieskārienus tavai mugurai, kā saspringst tavi vēdera preses muskuļi). Pamani, kas tev īpaši patīk un kas tevi novērš no baudas.

Tiklīdz domas sāk aizvietot sajūtas, atgriezies savā ķermenī: sajūti elpu, ādas siltumu, pieskārienus un to īpatnības.

Izejot no šī stāvokļa, atslābinies. Šis vingrinājums ir vērtīgs, jo palīdzēs atbrīvoties no nevajadzīgās kontroles un tu biežāk varēsi izjust vaginālo orgasmu, kurš ir iespējams tikai tad, ja pilnīgi atslēdz galvu.

Bailes no sarunām par seksu

Šī barjera fiziski parasti izpaužas kā spīles kakla, mēles pamatnes un lūpu apvidū. Ja tu seksa laikā bieži sakod žokļus, tas nozīmē, ka tu gribi kaut ko pateikt partnerim, bet nevari.

Foto: PN/ SCANPIX/ LETA

Mājas apstākļos var patrenēties šādi: lai noņemtu barjeru runāt par seksu, sāc ar patīkamo. Regulāri dalies ar partneri sajūtās, iemācies tās atspoguļot pēc iespējas detalizētāk. Piemēram, ne tikai sakot “Tas bija dievīgi”, bet, labsajūtā staipoties gultā, piemiegtām acīm čuksti: “Mmmmm, mīļais, šajā reizē man sevišķi patika, kad tu paņēmi mani aiz gūžām, tavas rokas bija tik maigas un siltas, man no tām cauri visam ķermenim izskrēja uzbudinājuma saldās trīsas”.

Trenējies teiktajā ielikt visu kaislību, lai tavā “Ak, cik tas bija burvīgi, mīļais!” viņš sadzirdētu to, ka tu no svētlaimes biji septītajās debesīs. Iesākumā tas varētu būt neveikli, it sevišķi, ja agrāk neesat tā runājuši. Ja nevari sevi pārvarēt, mēģini par to uzrakstīt, vairumam cilvēku vienkāršāk ir to pateikt rakstiski.

Pakāpeniski atbrīvojoties tu varēsi rakstīt un runāt ļoti detalizēti un atklāti, tas pastiprinās jūsu emocionālās saites.