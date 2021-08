Zemgus Girgensons (no kreisās) divās pārbaudes spēlēs pret Norvēģiju piedalījās četros no pieciem Latvijas izlases vārtu guvumiem. Foto: LHF

Vītoliņš nosaucis 25 hokejistus, kuri cīnīsies par ceļazīmi uz Pekinu







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš nosaucis sastāvu, kas šonedēļ cīnīsies par ceļazīmi uz 2022. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Pekinā. No 33 kandidātiem malā palika astoņi – jaunais vārtsargs Rūdolfs Lazdiņš, aizsargi Artūrs Kulda, Kristaps Zīle, Ņikita Mateiko, uzbrucēji Haralds Egle, Eduards Tralmaks, Rihards Marenis un Oskars Batņa. Zīle pirmajā no diviem pārbaudes mačiem pret norvēģiem guva traumu, Kulda nemaz negāja laukumā, abās pārbaudēs spēlēs Tralmaks, Marenis un Batņa.

Pēdējie divi pirms pāris mēnešiem bija Latvijas izlases rindās pasaules čempionātā, Batņam izceļoties ar gūtiem vārtiem, kā arī gūstot traumu. No Rīgā aizvadītā pasaules čempionāta pieteikumā ir 17 spēlētāji. Pirmo reizi kādā no lielajiem oficiālajiem turnīriem izlasē pieteikti vārtsargi Artūrs Šilovs un Mareks Mitens, aizsargi Kārlis Čukste un Sandis Smons, uzbrucējs Deniss Smirnovs. Lielākais iztrūkums vārtsargu līnijā, jo personīgu iemeslu dēļ nav Elvja Merzļikina un Jāņa Kalniņa, līdz ar to atbildība gulsies uz Ivara Punnenova pleciem.

“Tik īsā turnīrā, kāds ir šis, var uzticēties vienam vārtsargam,” tā Vītoliņš. Aizsardzībā mums ir visi labākie, uzbrukumā nav Mārtiņa Karsuma, bet tā bija trenera izvēle. No NHL mums trīs spēlētāji – komandas kapteinis Teodors Bļugers, Rūdolfs Balcers un Zemgus Girgensons, kurš divos mačos pret norvēģiem guva trīs no pieciem Latvijas izlases vārtiem.

“NHL spēlētāji pirms pievienošanās izlasei gatavojās individuāli, vismaz četras reizes nedēļā slidojot. Uz ledus izskatās labi, ir redzama kvalitāte lēmumu pieņemšanā, kā arī intelekts laukumā,” saka galvenais treneris, kuram palīgi olimpiskajā kvalifikācijā būs Artis Ābols, Viktors Ignatjevs, Kārlis Zirnis, Raimonds Vilkoits un Juris Klodāns.

Padomu neliegšot arī Oļegs Znaroks, ar kuru Vītoliņš ar nelieliem pārtraukumiem kopā strādājis pēdējos 15 gadus. No vakardienas Latvijas izlase ir devusies burbulī. Spēles klātienē varēs apmeklēt arī līdzjutēji ar derīgu Covid-19 sertifikātu.

Kvalifikācijas turnīrā ceturtdien tikšanās ar Itāliju (plkst. 19.30), piektdien ar Ungāriju (plkst. 20), svētdien ar Franciju (plkst. 17). Ceļazīmi uz Pekinu izcīnīs tikai turnīra uzvarētāji. Ungāri aizvadītās nedēļas nogalē pārbaudes spēlē ar 5:7 zaudēja Austrijai, francūži ar 4:2 uzvarēja Dienvidkoreju un ar 2:8 kapitulēja Dānijai, bet Itālija ar 1:4 atzina austriešu pārākumu. Latvija ir favorīte, taču nevar norakstīt Franciju, kuras sastāvā arī trīs NHL uzbrucēji – Pjērs Eduārs Bellemārs, Antuāns Rusels un Aleksandrs Teksjē, kā arī viena no KHL zvaigznēm Stefans da Kosta.