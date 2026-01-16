Tā ir katastrofa! Krievijā kas tāds nebija noticis kopš 2020. gada 1
Krievijas naftas un gāzes ieņēmumu sabrukums ir sasniedzis vēsturiskus apmērus, jo strauji samazinājās Krievijas Urālu naftas cenas, raksta dialog.ua.
Krievijas budžeta naftas un gāzes ieņēmumi 2025. gadā samazinājās par gandrīz ceturtdaļu. Saskaņā ar Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas datiem valsts kase gada laikā saņēma 8,5 triljonus rubļu, kas ir zemākais sešu gadu laikā un pat par 24% mazāk nekā 2024. gadā. Galvenais trieciens nāca decembrī. Tad budžets saņēma tikai 447 miljardus rubļu salīdzinājumā ar 790 miljardiem gadu iepriekš. Kritums bija 43 %, un tas bija skaidrs neveiksmīgās izejvielu politikas rezultāts.
Iemesls Kremlim ir vienkāršs un sāpīgs. Krievijas Urālu naftas vidējā cena decembrī samazinājās līdz 39,18 ASV dolāriem par barelu. Šis līmenis bija zināms iepriekš, bet budžets turpināja veidoties uz uzpūstām cerībām. Tā rezultātā faktiskie ieņēmumi bija par 2,5 triljoniem rubļu mazāki nekā sākotnējie plāni. Pat Finanšu ministrijas septembra aplēses bija steidzami jāpārskata, taču tās nesaglabāja situāciju.
Varas iestādes plāno savākt 8,9 triljonus rubļu naftas un gāzes ieņēmumu 2026. gadā. Tomēr pašreizējās cenās un rubļa maiņas kursā iztrūkums var sasniegt 3-3,5 triljonus rubļu. Tas vairs nav risks, bet gandrīz garantēts scenārijs. Eksperti brīdina, ka šādā scenārijā Valsts labklājības fonds būs gandrīz pilnībā izsmelts. Pēc tam Krievijai būs tikai viens veids – tipogrāfija un pieaugošā inflācija, kas beidzot skars rubli un ekonomiku.
Jau janvārī Finanšu ministrija sagaida naftas un gāzes ieņēmumu deficītu par 232 miljardiem rubļu. Lai atbalstītu rubli, valūtas pārdošana palielinās, bet šis mehānisms darbojas tikai līdz brīdim, kad NWF ir izsmelts. Kad rezerves beigsies, Krievijas finanšu stabilitāte būs apšaubāma. Kara izmaksas, sankcijas un atkarība no naftas kļūst arvien acīmredzamākas.