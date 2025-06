Foto – Lita Krone/LETA

Vasaras saulgriežu laikā TV24 skatītājiem piedāvā īpašu svētku programmu, kurā būs skatāmas iemīļotas latviešu filmas, dokumentālais cikls “Savīšanās ceļš” par gatavošanos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kā arī muzikāli priekšnesumi no svinīgā koncerta “Valsts sākas ar Tevi”, kas veltīts Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai.

Līgo vakars – 23. jūnijs

Svētku noskaņās jau no plkst. 15.00 ēterā būs skatāmas sešas sērijas no dokumentālā cikla “Savīšanās ceļš” – aizkustinošs un izzinošs stāsts par Dziesmu svētku tradīciju, gatavošanos XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un to nozīmi mūsdienu sabiedrībā.

Plkst. 18.00 – Maestro Raimonda Paula koncerts Duntes muižā (2022). Vakaru ieskandinās gan iemīļotas melodijas, gan sirsnīga atmosfēra – lieliski piemērota Līgo vakaram.

Plkst. 20.30 – septītā sērija no cikla “Savīšanās ceļš” – emocionāls kopsavilkums par gatavošanos svētkiem un to nozīmi jaunajai paaudzei.

Plkst. 21.00 – svētku kulminācijā ēterā koncerts “Valsts sākas ar Tevi” – muzikāls veltījums Latvijas neatkarības atjaunošanai, kas apvieno mūziku, vēsturisko atmiņu un tautas vienotības sajūtu.

Plkst. 00.00 – Līgo nakti noslēdz Jāņa Streiča, Andreja Ēķa un Aigara Graubas filma “Rūdolfa mantojums” – romantisks un noslēpumains stāsts par patiesības, mantojuma un identitātes meklējumiem.

Jāņu diena – 24. jūnijs

Plkst. 09.00 – rītu iesāks koncerta “Valsts sākas ar Tevi” atkārtojums – pacilājošs muzikāls vēstījums par Latvijas neatkarības atgūšanas spēku.

Plkst. 15.00 – atkārtoti skatāma Jāņa Streiča, Andreja Ēķa un Aigara Graubas filma “Rūdolfa mantojums”.

Plkst. 17.33 – sirsnīga diskusija raidījumā “Nedēļa Post Scriptum”, kurā viesos leģendārais komponists Jānis Lūsēns.

Plkst. 18.30 – spēlfilma “Sapņu komanda 1935” – iedvesmojošs stāsts par Latvijas basketbola izlases uzvaru pirmajā eiropas čempionātā.

Plkst. 21.00 – Andreja Ēķa attiecību komēdija “Svingeri” – humors, pārpratumi un kaislības mūsdienu sabiedrībā.

Plkst. 23.30 – svētku programmu noslēdz vēsturiskā piedzīvojumu filma “Nameja gredzens”.

Baudi Jāņus ar labu kino, iedvesmojošiem stāstiem un kultūras spēku – kopā ar TV24!