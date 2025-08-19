#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Latvijas Nacionālās operas nams
Latvijas Nacionālās operas nams
Foto. LETA/Zane Bitere

Remontdarbu laikā Operas namā, nejauši uziet sen tur paslēptu, svarīgu unikālu vēstures liecību 0

LA.LV
14:22, 19. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Latvijas Nacionālajā operā un baletā, kas mēdz dēvēta par Balto namu, notiekošo remontdarbu laikā ir atrasta unikāla vēsturiska liecība – virs griestiem paslēpts liels Latvijas valsts karogs, vēsta 360TV Ziņas.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Spļāviens sejā Krievijai: Alla Pugačova negaidīti pārsteidz savus fanus
Pagājušajā naktī pie slimnīcas durvīm pusnaktī atstāj džemperī ievīstītu jaundzimušo: mediķi ko tādu 30 gadu laikā piedzīvo pirmo reizi 10
Kokteilis
“Ņemot vērā manu slimību…” Eksprezidents Guntis Ulmanis atklāti stāsta par veselības problēmām ģimenē
Lasīt citas ziņas

Provizoriskie aprēķini liecina, ka metru platais un astoņus metrus garais sarkanbaltsarkanais karogs varētu būt darināts pirms Otrā pasaules kara un izmantots operas interjerā pagājušā gadsimta 30. gados vai pat 40. gadu pirmajā pusē.

Kā norāda operas vēsturnieks Mikus Čeže, karogs, visticamāk, nav ticis eksponēts ārpus telpām, jo ir labi saglabājies. Tas varētu būt izmantots Lielajā zālē svinīgu pasākumu un koncertu laikā, iespējams, pēdējo reizi 1944. gada 2. septembra vakarā, kad vēl pirms “dzelzs priekškara” nolaišanas operas trupa kopīgi nodziedāja “Dievs, svētī Latviju!”.

CITI ŠOBRĪD LASA
Laima slimība kļūst arvien izplatītāka. Taču tās simptomus ne vienmēr ir viegli pamanīt
Vai spējat viņus atpazīt? Lauris Reiniks pārsteidz ar sirsnīgu video no bērnības
Tramps paliks aiz durvīm? Putins pēdējās sarunas laikā ar ASV prezidentu uzstāja uz kādu prasību

Vēsturnieks uzskata, ka, visticamāk, karogu no iznīcināšanas paglābis operas bibliotēkārs Eduards Salniņš. Viņš strādāja operā no 1919. gada līdz pat 60. gadiem. Salniņš no iznīcības izglābis arī virkni citu materiālu, kas tika atrasti operas restaurācijas laikā 90. gados. Tas, ka karogs tika atrasts paslēpts virs griestiem, liecina, ka tas varētu būt noslēpts 1944. gada rudenī, apjaušot gaidāmo varas maiņu.

Vēsturiskais karogs tiks restaurēts un, iespējams, nākotnē ieņems goda vietu operas telpās.

VIDEO:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Operu uz vairākiem mēnešiem var nākties slēgt – birokrātijas dēļ kavējas remonta termiņi
Kokteilis
Komponists Zigmars Liepiņš neizpratnē par valdības “zem deķa” topošajiem grozījumiem likumā: “Algas lielas, jēgas nekādas…”
Hofmaņa stāsti. Ieskats vidusmēra cilvēka zemapziņā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.