Vakar Eiropadomes prezidents Šarls Mišels kārtējo reizi ieradās Kijivā, lai paustu atbalstu Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju, bet Ukrainas aizstāvji visvairāk gaida militāro palīdzību. “Ukraiņi cīnās par savu zemi, par nākotni saviem bērniem. Bet viņi cīnās arī par mūsu kopējām Eiropas vērtībām. Viņiem ir vajadzīgs un viņi ir pelnījuši mūsu atbalstu,” teikts Mišela tvitera vēstījumā. Pēc divām nedēļām Kijivā plāno ierasties Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, lai piedalītos ES – Ukrainas samitā.

Berlīne gatava piegādāt tankus Ukrainai tikai reizē ar ASV

Kijiva veic pastiprinātu spiedienu uz rietumvalstu valdībām, īpaši Vāciju, lai saņemtu smagos tankus. Savā uzrunā Pasaules ekonomikas forumā Davosā Vācijas kanclers Olafs Šolcs bija izvairīgs. Viņš atzīmēja, ka Vācija pagājušajā gadā sniegusi Ukrainai dažāda veida palīdzību 12 miljardu eiro apmērā un turpinās atbalstīt Ukrainu “tik ilgi, cik būs nepieciešams”, taču neatklāja, vai Berlīne sūtīs Kijivai smagos tankus “Leopard”. Kā ziņo aģentūra “Reuters”, atsaucoties uz avotu Vācijas valdībā, Vācija varētu sūtīt tankus Ukrainai, ja to darīs arī ASV. Vācijā ražotos tankus “Leopard” eksperti uzskata par vispiemērotākajiem Ukrainai, taču Vācijai kā ražotājai ir tiesības aizliegt citām valstīm eksportēt šos tankus, kas atrodas daudzu Eiropas valstu armiju bruņojumā. Kanclers Olafs Šolcs pēdējās dienās aiz slēgtām durvīm ir vairākkārt uzsvēris, ka Vācija būtu gatava piegādāt Ukrainai tankus, ja to darītu arī ASV. Jautāta par Vācijas nostāju, Baltā nama preses sekretāre Karīna Žana Pjēra teica: “Prezidents [Džo Baidens] uzskata, ka katrai valstij pašai ir jāpieņem savs suverēns lēmums par to, kādus drošības palīdzības soļus un kādu tehniku tā spēj nodrošināt Ukrainai. ASV aizsardzības ministra vietnieks Kolins Kāls atzinis, ka Pentagons vēl nav gatavs izpildīt Ukrainas lūgumu piegādāt tai tankus “Abrams”. “Tanks “Abrams” ir ļoti sarežģīta tehnika. Tas ir dārgs. Ar to ir grūti iziet apmācības,” norādīja Kāls, kurš nupat atgriezies no vizītes Ukrainā.

Zelenskis kritizē Vācijas vilcināšanos ar tanku piegādēm

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis videouzrunā Pasaules ekonomikas forumā Davosā kritizējis Vācijas vilcināšanos piegādāt Ukrainai tankus “Leopard” un vēlmi saskaņot savu rīcību ar ASV.

“Ir brīži, kad mums nevajadzētu vilcināties vai salīdzināt,” sacīja Zelenskis. “Es nedomāju, ka šī ir pareizā stratēģija, kuru turpināt,” viņš piebilda. Ukrainas prezidents apliecināja nolūku atgūt Krimu, kuru Krievija anektēja 2014. gadā, un kārtējo reizi aicināja Rietumu partnerus piegādāt Ukrainai vairāk ieroču. “Mūsu mērķis ir atbrīvot visas mūsu teritorijas,” sacīja Zelenskis, piebilstot, ka karu nevar izcīnīt tikai ar morāli un motivāciju. Viņš salīdzināja ieročus ar “vakcīnu pret Krievijas tirāniju”.

Polija var rīkoties, nesagaidot Vācijas piekrišanu

Polija varētu nodot Ukrainai tankus “Leopard”, nesagaidot Vācijas piekrišanu, paziņojis Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis.

“Vācijas piekrišana ir otršķirīga. Vai nu mēs saņemsim šo piekrišanu, vai arī mēs paši rīkosimies pareizi. Šeit pats svarīgākais ir, lai vācieši, dāņi, somi, franči un citas tautas pēc iespējas drīzāk piedāvā savus modernos tankus un smago tehniku. No tā var būt atkarīgas spējas aizstāvēt brīvību Ukrainā un tātad arī visas Eiropas drošību,” sacīja premjers. Atbilstoši dažādu ekspertu viedokļiem un analīzēm Putins februārī, visticamāk, gatavojas kārtējam uzbrukumam, viņš brīdināja. “Līdz tam laikam ukraiņiem nepieciešams pārapbruņoties un papildināt savus resursus, tāpēc mums šobrīd rietumvalstu sadarbības ietvaros ir nepieciešams kopīgi komplektēt modernu tanku brigādes,” skaidroja Moraveckis. Viņš norādīja, ka Polija Ukrainai piedāvājusi 14 tankus. Polija strādā pie tā, lai pārliecinātu Rietumu sabiedrotos piegādāt Ukrainai vismaz 100 kaujas tankus.

ASV gatavo kārtējo miltārās palīdzības paketi

ASV gatavo Ukrainai militāro palīdzību 2,5 miljardu dolāru apmērā, pirmo reizi ietverot arī kājnieku kaujas mašīnas “Stryker”, vēsta telekanāls CNN. Tā ietvers arī kaujas mašīnas “Bradley” un smagās bruņumašīnas MRAP, taču jaunajā ASV palīdzības paketē, domājams, nebūs iekļauti smagie tanki un tālas darbības raķetes, ko vairākkārt lūgusi Ukraina.

Gaidāms, ka ASV kārtējo reizi nosūtīs Ukrainai arī artilērijas munīciju un munīciju augstas mobilitātes artilērijas raķešu sistēmām HIMARS.

Ukraiņu amatpersonas uzstājīgi pieprasa ASV piegādāt Ukrainai tālas darbības raķetes ar aptuveni 300 kilometru darbības rādiusu. Vašingtona vilcinājusies nosūtīt Ukrainai šādas raķetes, bažījoties no konflikta saasināšanas ar Krieviju. Trīsdesmit NATO dalībvalstis un vairāki citi starptautiskie partneri šodien Ramšteinas bāzē Vācijā tiksies ar Ukrainas pārstāvjiem. Sagaidāms, ka viņi apsolīs Ukrainai piegādāt vairāk ieroču.