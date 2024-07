Uldis Pīlēns: Šī valdība būs tik ilgi stabila, cik lielā mērā partneri pacietīs “Jaunās Vienotības” un Siliņas diktātu Ieteikt







Vairāki “Apvienotā saraksta” politiķi izteikušies par Evikas Siliņas valdību tā, ka nerodas jautājums, vai tā kritīs, jautājums ir – kad?

“Protams, visas valdības kādreiz krīt, jautājums ir nedaudz savādāks. Ar tādu mierīgu ieelpu un izelpu es gribētu teikt, ka šī valdība būs tik ilgi stabila, cik lielā mērā partneri pacietīs “Jaunās Vienotības” un Siliņas kundzes kā ministru prezidentes diktāta formātu jautājumos, kas iet pret viņu vērtībām,” TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda Uldis Pīlēns, arhitekts, uzņēmējs, “Apvienotā saraksta” dibinātājs.

Pīlēns pieļauj, ka “Jaunā Vienotība” un Ministru prezidente Evika Siliņa sāk apjaust pieļauto kļūdu – “Progresīvo” iekļaušanu valdībā:

“Tas ir pilnīgi cits rokraksts, pilnīgi citi uzstādījumi ar ļoti kreisu politiku. Un savietot zem vienas koalīcijas līdzsvara šo milzīgo izkliedi starp viedokļiem būs pasarežģīti.”

Pīlēns uzskata, ka viens no pārbaudes akmeņiem valdošanai koalīcijai būs budžeta veidošana un pieņemšana. Otrs pārbaudes akmenis būs nodokļu jautājums.

“Manā izpratnē Zemnieku savienība ir diezgan tālu atkāpusies no savām vērtībām, ko viņi solīja, konjuktūras dēļ, lai nonāktu valdībā. Bet kaut kur ir kritiskā masa, kad vēlētājs sāk to arī nepiedot. Paskatīsimies uz laika asi, vai Zemnieku savienība ir gatava celt nodokļus, vai piekrist skolu reformai tādā veidā, kādā Čakšas kundze to dzen cauri, vai palielināt nodokļu progresivitāti, kā to grib “Progresīvie” otrā pusē, kas ir milzīgs sitiens Latvijas eksportspējīgai, labas algas maksājošai industrijai, samazinot konkurētspēju, tad, iespējams, tā kritiskā masa vērtību ignorēšanā, ko paši ir solījuši, ir drusciņ par lielu. Tad mums ir jārēķinās ar kaut kādām pārbīdēm,” skaidro Pīlēns.

“Tas pats ir “Jaunajā Vienotībā”, tik vienkārši jau nav. Šie trīs grupējumi, kas “Jaunajā Vienotībā” nedaudz grūstās. Tā stabilitāte šķiet tikai ārēja. Bet koalīcija turēsies tik ilgi kopā, kamēr tā taktiski nenonāks līdz kaut kādam problēmu kopumam, kas vairs šādā veidā nav risināms,” uzskata Pīlēns.