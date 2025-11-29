Uz ceļa jābūt īpaši uzmanīgiem! Laika ziņas šodienai 0
Sestdien daudzviet Latvijā mākoņi nesīs nokrišņus un vietām arī sasalstošu lietu jeb atkalu, tāpēc autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Līdzīgi kā naktī, arī dienā piekrastē pūtīs brāzmains dienvidu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -1..+4 grādiem.
Arī Rīgā laiks būs mākoņains, gaidāmi nokrišņi un veidosies atkala. Ielas un ietves šādos laikapstākļos būs slidenas. Galvaspilsētā maksimālā gaisa temperatūra būs ap 0 grādiem.