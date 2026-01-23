Vai, dieniņ! Krievijas publiskajā telpā izskan reta atzīšanās – ziņojums ātri tiek dzēsts 0
Maskavas tiesa pirmo reizi oficiāli atzinusi, ka pirms četriem gadiem 20 Krievijas jūrnieki gājuši bojā Ukrainas raķešu triecienā pret Krievijas Melnās jūras flotes flagmani – kreiseri “Moskva”.
Kreiseris “Moskva” nogrima Melnajā jūrā pie Ukrainas krastiem 2022. gada aprīlī. Kā ziņo The Moscow Times, flagmaņa zaudējums bija smags pazemojums Krievijas armijai, kura sākotnēji apgalvoja, ka kuģis nogrimis vētras laikā, kad tas ticis vilkts uz Sevastopoles ostu remontam – pēc tam, kad uz klāja noticis sprādziens munīcijas noliktavā ugunsgrēka dēļ.
Ceturtdien Maskavas 2.Rietumu apgabala kara tiesa aizmuguriski piesprieda mūža ieslodzījumu Ukrainas Jūras spēku brigādes komandierim Andrijam Šubinam, atzīstot viņu par vainīgu terorismā, kas saistīts ar “Moskva”, un vēl viena Krievijas kuģa nogremdēšanu.
Saskaņā ar tiesas sniegto informāciju divas Ukrainas palaistās raķetes trāpījušas kreiserim “Moskva”, izraisot ugunsgrēku un dūmus, kas piepildījuši kuģa telpas. Ukraina iepriekš ziņojusi, ka triecienā izmantotas divas raķetes “Neptun”.
Šis ir pirmais gadījums, kad Krievija oficiāli atzīst, ka “Moskva” nogrimusi tieši Ukrainas raķešu uzbrukuma dēļ.
Preses paziņojumā, kas vēlāk no tiesas mājaslapas tika dzēsts, bija norādīts, ka pēc uzbrukuma tika apstiprināta 20 jūrnieku bojāeja, vēl 24 apkalpes locekļi guvuši dažāda smaguma traumas, un astoņi jūrnieki joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
Krievijas Aizsardzības ministrija oficiāli atzinusi tikai viena jūrnieka nāvi un paziņojusi, ka 27 jūrnieki pazuduši bez vēsts. 2022. gada novembrī Krievijas izveidotā tiesa okupētajā Krimas pussalā 17 no šiem jūrniekiem atzina par mirušiem.