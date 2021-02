Foto: Dean Drobot/SHUTTERSTOCK

Uzkost un padzerties veikalā. Vai klients veikalā drīkst atvērt preci, pirms par to ir samaksājis?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Vai klients veikalā drīkst atvērt preci, pirms par to ir samaksājis? JĀNIS B.

Likumā nav atrunāts

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārstāve Santa Zarāne teic, ka lietot preces pirms to iegādes veikalos nav ļauts, ja vien pats komersants savās tirdzniecības platībās nav noteicis citādu kārtību.

Izņēmums var būt elektroierīces, apģērbi, apavi un tamlīdzīgas nepārtikas preces, par kuru funkcionalitāti vai atbilstību pirms iegādes var pārliecināties, piemēram, atverot iepakojumu, ieslēdzot iekārtu vai pielaikojot apģērbu, apavus.

Tomēr, pirms to dara, vienmēr jākonsultējas ar veikala darbiniekiem.

“Normatīvs šādas situācijas neregulē, un viss atkarīgs no pircēja godprātības – veikalā atrodoties un paņemot preces no plaukta, veikala klients tās nav nozadzis, bet, nesamaksājot par preci un izejot ar to no veikala, tā jau ir zādzība. Veikalos jāievēro komersantu iekšējie noteikumi, līdzīgi, kā ierasts redzēt pie atsevišķu veikalu ieejas aizliegumus tajos ieiet ar saldējumu vai braukt ar skrituļslidām, kaut likumi neparedz to, ka šādas darbības veikalos ir aizliegtas,” papildina PTAC pārstāve.

Veikalnieki neatbalsta

Veikalu Rimi pārstāve Elīna Šakirova norāda, ka Rimi veikalos preces iepakojumu drīkst atvērt, ja tās iepakojums vai pati prece pēc atvēršanas netiek sabojāta. Nereti sastopams ieradums veikalos vēl pirms samaksāšanas atvērt un lietot pārtikas produktus – padzerties, uzkost batoniņu u.tml.

Veikalu Rimi pārstāve informē, ka šāda rīcība nav atbalstāma, un aicina klientus vispirms iegādāties preci un tikai tad to izmantot.

Turklāt der atcerēties, ka, piemēram, norēķinoties lielveikalu pašapkalpošanās kasēs, ir būtisks preces svars, kura neatbilstības gadījumā nebūs iespējams par pirkumu norēķināties.

Lai rūpētos par higiēnas normu ievērošanu, produktu drošību, kā arī izvairītos no negodprātīgas klientu rīcības, arī Maxima veikalos preces drīkst atvērt vai patērēt tikai pēc samaksas veikšanas. “Ir atsevišķi gadījumi, kad, piemēram, bērni vēlas padzerties un atver groziņā ievietoto ūdens pudeli, tad pārdevēji vai kasieri var laipni atgādināt, ka par šo produktu jāsamaksā. Bet situācija, kad cilvēks veikalā uz vietas kaut ko notiesā, principā jau traktējama kā zādzība,” skaidro Maxima Latvija komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.