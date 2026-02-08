Orgasms, kas maina dzīvi? Šī metode sola ko daudz vairāk par baudu 0
Iedomājaties, ja jums nebūtu jāpieliek lielas pūles, lai sasniegtu savu sapņu dzīvi, bet gan vienkārši jāmanifestē to — un tas notiek, vienlaikus piedzīvojot vienu no dzīves patīkamākajiem brīžiem – orgasmu. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, pareizi?
Sociālajos tīklos kāda metode šobrīd gūst lielu popularitāti. Tās nosaukums – O metode!
Kā ziņo Freundin.de, vizualizējot savas vēlmes, mērķus un dzīves vīzijas – sākot no jauna darba vai finansiālas brīvības līdz mīlestības pilnām attiecībām – jūs it kā varat manifestēt savu sapņu dzīvi orgasma laikā. Kas slēpjas aiz šīs it kā “TikTok” tendences un vai orgasms tiešām var mainīt jūsu dzīvi?
Metode ir balstīta uz manifestācijas tehniku, pozitīvas vizualizācijas un seksuālās enerģijas kombināciju. Tiek uzskatīts, ka tās saknes meklējamas tantras un kundalini enerģijas praksēs, kas nozīmē, ka tā nav tikai bauda, bet arī enerģijas kustība.
Pamatideja ir tāda, ka orgasma laikā smadzenes kļūst īpaši apzinātākas, jo dabiski izdalās daudz enerģijas. Šajā ļoti koncentrētajā stāvoklī, kur apziņa un zemapziņa šķietami pārklājas, tiek uzskatīts, ka īpaši efektīvi ir iztēloties savu sapņu dzīvi.
Kā darbojas O metode – soli pa solim
1. Formulējiet savu vēlmi
Esiet skaidri par to, ko jūs patiesībā vēlaties. Esiet pēc iespējas konkrētāki. Tā vietā, lai teiktu: “Es vēlos būt bagāts”, labāk teikt: “Es nopelnu 4000 eiro mēnesī” vai “Es strādāju uzņēmumā X, amatā X”.
2. Vizualizē savu vēlēšanos
Iztēlojies, kā tu justos, ja tava vēlēšanās jau būtu piepildījusies. Kur tu esi? Ko tu redzi? Ko tu jūti? Radi šo tēlu pēc iespējas spilgtāk, izmantojot visas savas maņas.
3. Veidojiet uzbudinājumu
Izmantojiet masturbāciju vai seksu ar partneri, lai vairotu seksuālo enerģiju. Svarīga piebilde – šeit nav runa tikai par fizisku baudu, bet arī par apzinātu enerģijas vairošanu. Ja to ir grūti izdarīt seksa laikā, ir pilnīgi normāli izmantot O metodi tikai pašapmierinātības apmierināšanai.
4. Orgasms
Orgasma brīdī pēc iespējas intensīvāk atcerieties savu vēlmju tēlu. Ļaujiet tam saplūst ar kulminācijas viļņiem un iztēlojieties, kā jūsu enerģija saplūst ar jūsu sapņu dzīvi.
5. Uzticies un atlaid
Pēc orgasma sasniegšanas atpūties un atlaid. Tagad ir īstais laiks uzticēties Visumam un būt atvērtam tam, kas notiks.
Kāpēc, lai tas vispār darbotos?
Šī metode nav zinātniski pamatota tehnika. Tā neaizstāj profesionālu psiholoģisko palīdzību, bet gan to var uzskatīt par papildinājumu apzinātākam dzīvesveidam. Lai gan daudzi eksperti šo metodi (tāpat kā klasisko izpausmi) joprojām uzskata par ezotērisku tendenci, tās atbalstītāji norāda uz trim galvenajiem darbības mehānismiem:
•Neiroplastiskums – smadzenes var veidot jaunus domāšanas un uzvedības modeļus, atkārtotu vizualizāciju rezultātā.
•Seksuālā enerģija – tantrā seksuālā enerģija tiek uzskatīta par radošu, vitālu spēku.
•Fokuss un sajūtas – manifestācija vislabāk darbojas, ja domas ir saistītas ar spēcīgām emocijām, un tieši tas notiek orgasma laikā.
Darbs ar enerģiju vienmēr prasa laiku. Ja esat iesācējs, iespējams, būs nepieciešami daži mēģinājumi, pirms jutīsieties ērti un varēsiet to darīt pareizi. Bet — lai cik dīvaini tas arī nebūtu — koncentrēšanās uz pozitīvām lietām seksa vai orgasma laikā patiesībā ir laba lieta.
Un pat ja jūs tikai piedzīvojat intensīvāku orgasmu vai labāku saikni ar savu ķermeni, vai tas nav pietiekams iemesls, lai to pamēģinātu?