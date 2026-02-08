Foto: Shutterstock

Orgasms, kas maina dzīvi? Šī metode sola ko daudz vairāk par baudu 0

LA.LV
22:22, 8. februāris 2026
Veselam Mīlestība

Iedomājaties, ja jums nebūtu jāpieliek lielas pūles, lai sasniegtu savu sapņu dzīvi, bet gan vienkārši jāmanifestē to — un tas notiek, vienlaikus piedzīvojot vienu no dzīves patīkamākajiem brīžiem – orgasmu. Izklausās pārāk labi, lai būtu patiesība, pareizi?

Kokteilis
Šīs 4 zodiaka zīmes tuvākajās dienās dabūs rūgti raudāt
TV24
Igauņi atzinuši, ka tā ir stulbākā ideja, ko viņi jebkad ir realizējuši – vai Latvija tiešām nemācīsies no citu kļūdām? 11
Kokteilis
Piecas liktenīgas kļūdas, kas uzreiz pārvērš jebkuru sievieti par tantuku
Lasīt citas ziņas

Sociālajos tīklos kāda metode šobrīd gūst lielu popularitāti. Tās nosaukums – O metode!

Kā ziņo Freundin.de, vizualizējot savas vēlmes, mērķus un dzīves vīzijas – sākot no jauna darba vai finansiālas brīvības līdz mīlestības pilnām attiecībām – jūs it kā varat manifestēt savu sapņu dzīvi orgasma laikā. Kas slēpjas aiz šīs it kā “TikTok” tendences un vai orgasms tiešām var mainīt jūsu dzīvi?

CITI ŠOBRĪD LASA
Lielā daļā Latvijas būs spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums: laika prognoze otrdienai
Kokteilis
“Tāpēc arī es to visu publicēju…” Niks Endziņš un Sindija Bokāne beidzot atklāj šķiršanās stāsta aizkulises
SAB nav informācijas pilsonības atņemšanas procedūras sākšanai Avena lietā

Metode ir balstīta uz manifestācijas tehniku, pozitīvas vizualizācijas un seksuālās enerģijas kombināciju. Tiek uzskatīts, ka tās saknes meklējamas tantras un kundalini enerģijas praksēs, kas nozīmē, ka tā nav tikai bauda, bet arī enerģijas kustība.

Pamatideja ir tāda, ka orgasma laikā smadzenes kļūst īpaši apzinātākas, jo dabiski izdalās daudz enerģijas. Šajā ļoti koncentrētajā stāvoklī, kur apziņa un zemapziņa šķietami pārklājas, tiek uzskatīts, ka īpaši efektīvi ir iztēloties savu sapņu dzīvi.

Kā darbojas O metode – soli pa solim

1. Formulējiet savu vēlmi

Esiet skaidri par to, ko jūs patiesībā vēlaties. Esiet pēc iespējas konkrētāki. Tā vietā, lai teiktu: “Es vēlos būt bagāts”, labāk teikt: “Es nopelnu 4000 eiro mēnesī” vai “Es strādāju uzņēmumā X, amatā X”.

2. Vizualizē savu vēlēšanos

Iztēlojies, kā tu justos, ja tava vēlēšanās jau būtu piepildījusies. Kur tu esi? Ko tu redzi? Ko tu jūti? Radi šo tēlu pēc iespējas spilgtāk, izmantojot visas savas maņas.

3. Veidojiet uzbudinājumu

Izmantojiet masturbāciju vai seksu ar partneri, lai vairotu seksuālo enerģiju. Svarīga piebilde – šeit nav runa tikai par fizisku baudu, bet arī par apzinātu enerģijas vairošanu. Ja to ir grūti izdarīt seksa laikā, ir pilnīgi normāli izmantot O metodi tikai pašapmierinātības apmierināšanai.

4. Orgasms

Orgasma brīdī pēc iespējas intensīvāk atcerieties savu vēlmju tēlu. Ļaujiet tam saplūst ar kulminācijas viļņiem un iztēlojieties, kā jūsu enerģija saplūst ar jūsu sapņu dzīvi.

5. Uzticies un atlaid

Pēc orgasma sasniegšanas atpūties un atlaid. Tagad ir īstais laiks uzticēties Visumam un būt atvērtam tam, kas notiks.

Kāpēc, lai tas vispār darbotos?

Šī metode nav zinātniski pamatota tehnika. Tā neaizstāj profesionālu psiholoģisko palīdzību, bet gan to var uzskatīt par papildinājumu apzinātākam dzīvesveidam. Lai gan daudzi eksperti šo metodi (tāpat kā klasisko izpausmi) joprojām uzskata par ezotērisku tendenci, tās atbalstītāji norāda uz trim galvenajiem darbības mehānismiem:

•Neiroplastiskums – smadzenes var veidot jaunus domāšanas un uzvedības modeļus, atkārtotu vizualizāciju rezultātā.
•Seksuālā enerģija – tantrā seksuālā enerģija tiek uzskatīta par radošu, vitālu spēku.
•Fokuss un sajūtas – manifestācija vislabāk darbojas, ja domas ir saistītas ar spēcīgām emocijām, un tieši tas notiek orgasma laikā.

Darbs ar enerģiju vienmēr prasa laiku. Ja esat iesācējs, iespējams, būs nepieciešami daži mēģinājumi, pirms jutīsieties ērti un varēsiet to darīt pareizi. Bet — lai cik dīvaini tas arī nebūtu — koncentrēšanās uz pozitīvām lietām seksa vai orgasma laikā patiesībā ir laba lieta.

Un pat ja jūs tikai piedzīvojat intensīvāku orgasmu vai labāku saikni ar savu ķermeni, vai tas nav pietiekams iemesls, lai to pamēģinātu?

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ir viena problēma… Sievietes nemēdz runāt par šo “dīvaino” orgasma blakusparādību
pašvērtējums ietekmē orgasmu?
Ikdienišķs dzēriens, kas var ietekmēt orgasmu intensitāti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.