Vai Latvija atkal piekritīs Putinam arvien pietuvinātu personu izņemšanai no sankciju saraksta? 0
Eiropas Savienībā atkal kaislīgi tiek spriests par sankcijām pret ietekmīgiem Krievijas pilsoņiem, no kuriem virkne ne tikai atbalsta Krievijas diktatora Vladimira Putina politiku, bet arī viņa uzsākto karu Ukrainā. Diskusijas ir sākušās, lēmums par sankcijām tiks pieņemts 10.septembrī.
Šoreiz atkal uzmanības centrā ir Latvija un mūsu pilsonis Pjotrs Avens, jo, kā šodien ziņo Radio Brīvā Eiropa ziņu portāls, vairākas valstis prasa no sankciju sarakstiem izņemt 6 personas, no kurām lielākā daļa joprojām ir cieši saistītas ar Kremli.
Jau ir ziņots, ka Latvija arvien vēlas saglabāt Pjotru Avenu sankciju sarakstā, pat neskatoties uz to, ka Eiropas Savienības Tiesa atzina, ka sankciju uzlikšana nav bijusi pamatota un Avens ir izpildījis visus mājasdarbus, pārdodot savus aktīvus Krievijā un ir pārcēlies uz dzīvi Latvijā.
Kā norāda Radio Brīvā Eiropa, iespējams, var atkārtoties līdzīgs scenārijs kā pirms 6 mēnešiem (sankciju pārskatīšanas periods), kad no sankciju raksta pēc dažu valstu “spiediena” tika izņemta virkne pretrunīgu personu. Viņu vidū bija Krievijas sporta ministrs Mihails Degtjarjovs, kurš arvien turpina slavēt karu, miljardieris Vjačeslavs Kantors un Krievijas bagātākā cilvēka Ališera Usmanova māsa Gulbahora Ismailova.
Šobrīd notiekošajās diplomātu sarunās parādoties jauni uzvārdi, raksta Brīvā Eiropa. Slovākija lobējot Ališeru Usmanovu un miljardieri Mihailu Frīdmanu, kurš pārcēlies atpakaļ uz dzīvi Krievijā, savukārt Ungārijas sarakstā minēti ar Latvijas biznesa vidi saistītais Dmitrijs Mazepins, Muša Bazājevs, Alberts Avdoljans, kā arī Latvijas pilsonis Pjotrs Avens.
Līdzīgs scenārijs notika pirms 6 mēnešiem, kad Latvija iestājas pret savu pilsoni, piekrītot no sankciju saraksta izņemt Degtjarovu, Kantoru un Ismailovu. Jāatgādina, lēmums par sankciju sarakstiem tiek pieņemts vienbalsīgi. Ja kāda no dalībvalstīm nobalso pret, lēmums nav pieņemts.
Diplomātu aprindās parādās jautājumi, vai arī šoreiz Latvija joprojām neskaidru iemeslu dēļ uzstās uz Avena atstāšanu sarakstos, savukārt Krievijai joprojām pietuvinātās personas no sarakstiem izņems?
Kā raksta Brīvā Eiropa, Ungārija un Slovākija mēģina piespiest Briseli atcelt sankcijas sešām personām, lai vispār atbalstītu jaunu sankciju paketi. Diskusijas un “tirgošanās” turpinās.