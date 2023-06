Saglabājoties ciklona ietekmei, vai lietum Līgo un Jāņos būs būt?

Šajā nedēļas nogalē, Līgo un Jāņu svētku laikā, gaidāms lielākoties sauss un silts laiks un līs tikai vietām, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Aizvadītā nedēļa atnesa gan lietu, gan karstāku laiku. Arī šajā nedēļā palaikam līs, visvairāk nokrišņi būs novērojami valsts rietumu un centrālajos rajonos – vietām gaidāms arī pērkona negaiss. Naktis joprojām būs siltas, un diennakts gaišajās stundās termometra stabiņš daudzviet pakāpsies līdz +25…+29 grādu atzīmei.

Saglabājoties ciklona ietekmei, nedēļas sākumā debesis būs mākoņainas, tomēr dažviet uzspīdēs arī kāds saules stars. Vietām uzlīs, nokrišņi galvenokārt gaidāmi tieši rietumu un centrālajos rajonos, daži mākoņi līdz ar lietu nesīs arī pērkona negaisu, tāpat iespējama arī krusa.

Pirmdiena solās būt nokrišņiem bagātāka nekā otrdiena. Pūšot lēnam vējam, gan nakts, gan rīta stundās atsevišķos rajonos sabiezēs migla. Lai gan vējš būs lēns, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt arī brāzmains. Naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz +14…+19 grādiem, jūras piekrastē gan būs vēsāks, tur +12…+15 grādi. Dienās Latvijā būs novērojami lieli temperatūras kontrasti – lielākajā valsts daļā gaiss iesils +25…+28 grādiem, tikmēr jūras piekrastes rajonos +16…+21 grāds, bet valsts austrumos – līdz pat +30 grādiem. Pirmdien valsts centrālajos un austrumu rajonos spēkā būs brīdinājums par stipru karstumu.

Arī nedēļas vidū saule mīsies ar mākoņiem. Trešdien daudzviet gaidāms lietus, ko pavadīs pērkona negaiss, ceturtdien lietaināks būs Austrumlatvijā. Kā dienās, tā arī naktīs saglabāsies lēns vējš. Nakts stundās termometra stabiņš nenoslīdēs zemāk par +12…+17 grādu atzīmi, bet diennakts gaišajās stundās gaiss iesils līdz +24…+30 grādiem, tikai piekrastes rajonos saglabāsies vēsāks, gaisa temperatūrai sasniedzot vien +18…+23 grādus.

Sea level pressure anomaly since April 1st. A big factor in the ongoing drought in southern Finland and the Baltic Sea area. pic.twitter.com/9RbLvz7osg

— Mika Rantanen (@mikarantane) June 19, 2023