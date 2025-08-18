#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

TV24 raidījumā “Ziņu TOP” Indulis Emsis, bioloģijas zinātņu doktors un “Latvijas Zaļā partija” biedrs, komentēja budžeta jautājumu kontekstā premjerministres Evikas Siliņas izaicinājumus.

“Man jāsaka, ka es negribētu būt šobrīd Siliņas kundzes vietā, jo viņai jāizvēlas starp holēru un mēri, jo viss ir slikti, laba risinājuma nav, jo priekšvēlēšanu gadā ļoti stipri sašaurināt budžeta izdevumus — tas atsauksies uz vēlēšanu rezultātu,” skaidroja Emsis.

Viņš uzsvēra, ka jebkura rīcība budžeta sakārtošanā šobrīd ir sāpīga: “Tātad jebkurā vietā, kur tu pieskaries, ir ļoti sāpīgi. Tas nozīmē, ka tas īstais brīdis budžeta sakārtošanai ir palaists garām. Budžeta kārtošanas jautājumus visi premjeri ir darījuši tūlīt pēc ievēlēšanas. Tūlīt pēc ievēlēšanas tiek pieņemti visi vajadzīgie, sāpīgie, bet risinājumi, kur ir tiešām vajadzīgi.”

Emsis arī norādīja uz taupības jautājuma sarežģītību priekšvēlēšanu gadā: “Nu šobrīd viņi saka — taupīs. Viss tas ir pareizi, taupīt var un vajag, bet vai viņi to varēs izdarīt priekšvēlēšanu gadā?”

