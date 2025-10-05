Foto-LETA/AFP

LETA
14:57, 5. oktobris 2025
Pirmdiena būs mākoņaina, bet būtiski nokrišņi nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.

Dienā laiks vietām skaidrosies. Gaiss iesils līdz +11…+14 grādiem. Pūtīs dienvidu, dienvidaustrumu vējš.

Arī Rīgā laiks lielākoties būs mākoņains, bet nokrišņu iespējamība – zema. Gaiss iesils līdz +13 grādiem.

Arī gaidāmā nakts būs mākoņaina. Teritorijas lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas vietām jūras piekrastē vēl saglabāsies brāzmains.

Nakts laikā minimālā gaisa temperatūra nebūs zemāka par +5…+10 grādiem.

Arī galvaspilsētā nakts būs apmākusies. Līdz nakts vidum palaikam uzlīs. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, gaiss atdzisīs līdz +8…+9 grādiem.

