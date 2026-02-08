Kristers Aparjods
"Man bija iespēja, bet es to izmantoju tikai daļēji." Aparjods 4. vietā olimpisko spēļu kamaniņu sacensībās

8. februāris 2026
Latvijas sportists Kristers Aparjods svētdien Kortīnā d’Ampeco olimpisko spēļu sacensībās kamaniņu sportā izcīnīja ceturto vietu, kamēr Gints Bērziņš bija desmitajā pozīcijā.

Par čempionu kļuva vācietis Makss Langenhans, godalgas izcīnot arī austrietim Jonasam Milleram un itālim Dominikam Fišnalleram.

Langenhans bija nepārspēts visos četros braucienos un summā Milleru pārspēja par 0,596 sekundēm, bet Fišnalleru – par 0,934 sekundēm. Millers visos četros braucienos bija otrais, bet Fišnallers trešais.

Aparjods no uzvarētāja atpalika 1,421 sekundi, bet labākais trijnieks palika 0,487 sekunžu attālumā.

Pirmajā, otrajā un ceturtajā braucienā Aparjods bija ceturtais, bet trešajā pēc neveiksmes startā uzrādīja septīto rezultātu, kas ietekmēja cīņu par kādu no medaļām.

Piektais bija austrietis Niko Glaieršers 0,361 sekundi aiz Aparjoda, bet sešinieku noslēdza vācietis Fēlikss Lohs.

Bērziņš no čempiona četru braucienu summā atpalika 2,852 sekundes. Pirmajā braucienā latvietis bija desmitais, nākamajos divos – devītais un uz šādu vietu pakāpās arī summā, taču 17. rezultāts pēdējā braucienā atmeta viņu atpakaļ uz desmito pozīciju.

Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs Aparjods bija piektais, bet Bērziņš – septītais.

Aparjods: No četriem braucieniem kopā varētu salikt divus, kas izdevās

Latvijas kamaniņu braucējam Kristeram Aparjodam Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs no četriem braucieniem izdevās tikai divi, secināja Aparjods.

“Pirmā sajūta ir tāda, ka nebiju pelnījis līdz galam. Olimpiskās spēles ir kaut kas īpašāks, tās nav parastas sacensības, un tie ir četri braucieni. Tas varbūt nav par to, cik tu esi spēcīgs un ātrs, bet par to, cik tu esi precīzs,” sarunā ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK) norādīja Aparjods.

“Man bija iespēja, bet es to izmantoju tikai daļēji. No četriem braucieniem kopā varētu salikt divus, kas izdevās,” viņš turpināja.

Aparjods, kuram šī ir trešā olimpiāde, izcēla, ka katras olimpiskās spēles paliek ar kaut ko atmiņā.

“Šīs olimpiskās spēles atcerēšos ar atmosfēru, emocijām, ar to, ka ir atbalstītāji un mani personīgie līdzjutēji, arī Maksa Langengana fani, kuri arī mani atbalsta. Visi mani labākie kamaniņu draugi ir uz goda pjedestāla, bet četriem mums tur vietas nepietiktu. Liels prieks un lepnums arī par viņiem,” teica Latvijas sportists.

Pirms četriem gadiem Pekinas olimpiskajās spēlēs Aparjods bija piektais, bet Bērziņš – septītais.

Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.

