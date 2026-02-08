Puče: Hosamam ir vienalga! Kad pirmo politiķi iesēdinās cietumā par bezatbildību, tad sapratīs arī pārējie 0

8. februāris 2026
Politiķiem nākas pieņemt lēmumus savā darbā, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, lai gan paši ne dienu šajā nozarē nav strādājuši, tādēļ valstī tik daudz bēdu stāstu – jaunākais ir Stradiņa slimnīcas būvniecības farss.

“Tiem bezrūpīgajiem – Hosamam un viņa svītai ir vienalga. Nevis jāprasa atbildība, bet šādi cilvēki ir jāsoda. Kad pirmo politiķi iesēdinās cietumā par bezatbildību, tad sapratīs arī pārējie,” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Armands Puče, žurnālists, TV24 raidījumu “Kārtības rullis”, “Stopkadri” un “Naudas cena” vadītājs.

